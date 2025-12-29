Alerta de la NASA: la construcción humana que movió el eje de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) logró establecer comunicación con una nave que viaja por el espacio profundo utilizando un método revolucionario que promete cambiar para siempre la forma en que nos conectamos con misiones interplanetarias.

En lugar de depender de las tradicionales ondas de radio, la agencia espacial estadounidense apostó por algo completamente distinto: láseres infrarrojos capaces de transmitir información a velocidades asombrosas.

Este hito tecnológico forma parte de la misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023, y su experimento de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo. El récord más reciente se estableció el 29 de julio de 2024, cuando se envió una señal láser a 290 millones de millas de distancia. Los resultados superaron todas las expectativas iniciales.

La misión Psyche demostró que los láseres pueden enviar información a velocidades récord desde el espacio profundo, allanando el camino para comunicaciones más rápidas y confiables en futuras exploraciones interplanetarias. Fuente: Shutterstock.

Un rayo láser que viaja millones de kilómetros con precisión milimétrica

El sistema funciona mediante señales láser enviadas desde estaciones terrestres hacia la nave espacial, y viceversa. Los datos se codifican en luz infrarroja cercana, que posee una frecuencia mucho más elevada que las ondas de radio convencionales. Esta característica permite empaquetar cantidades masivas de información en cada transmisión.

El desafío técnico es monumental: apuntar un láser con precisión absoluta a una nave que se desplaza a miles de kilómetros por hora y que se encuentra a distancias equivalentes a varias veces la separación entre la Tierra y el Sol.

La NASA utilizó el histórico telescopio Hale en el Observatorio Palomar para recibir los datos desde el espacio, mientras que las instalaciones en Table Mountain se encargaron de enviar las señales ascendentes con una potencia de 7 kilovatios.

Velocidad 100 veces superior a las comunicaciones tradicionales

Los números hablan por sí solos. En los primeros meses de la misión, cuando la nave Psyche se encontraba a aproximadamente 33 millones de millas de la Tierra, el sistema alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión de internet de banda ancha doméstica. Más adelante, el 24 de junio de 2024, cuando la distancia aumentó a 240 millones de millas (más de dos veces y media la separación entre nuestro planeta y el Sol), el proyecto logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo.

Esta capacidad representa una mejora exponencial frente a los sistemas de radiofrecuencia. Para ponerlo en perspectiva, los láseres pueden transportar datos hasta 100 veces más rápido que las tecnologías actuales.

Durante la primera fase del experimento, que concluyó el 29 de julio de 2024, se transmitieron casi 11 terabits de información, incluyendo videos en ultra alta definición, obras de arte digitales y datos de ingeniería de la nave.

El futuro de la exploración humana en Marte depende de esta tecnología

Este avance no es solo un logro técnico impresionante, sino una pieza fundamental para las futuras misiones tripuladas. Cuando los astronautas viajen a Marte y más allá, necesitarán comunicarse con la Tierra enviando grandes volúmenes de datos científicos, imágenes de alta resolución y transmisiones de video en tiempo casi real.

La tecnología láser permitirá recibir información compleja y detallada desde el planeta rojo, facilitando la toma de decisiones tanto para las tripulaciones en el espacio como para los equipos de control en la Tierra. El experimento ya demostró que puede mantener comunicaciones estables incluso cuando la nave alcanzó la distancia máxima entre Marte y la Tierra, aproximadamente 290 millones de millas.

La NASA tiene previsto seguir evaluando el sistema cuando la nave Psyche reanude sus operaciones, con el objetivo de comprobar que el hardware pueda funcionar de manera confiable durante largos períodos. Este representa solo el inicio de una nueva era en las comunicaciones espaciales, que promete revolucionar nuestra capacidad de explorar el sistema solar.