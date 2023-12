El estudio científico que reveló cuál es el postre que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares

En los últimos años han sido detectadas diversas enfermedades entre ellas las cardiovasculares, algunas preexistentes y en otros casos como secuela de COVID. Es por eso que la cantidad de estudios para analizar estos casos, aumentó.

Debido a esto, fueron surgiendo nuevas informaciones acerca de cómo tratarlo o evitarlo. Es por eso que en esta ocasión te traemos el postre que puede evitar que contraigas una enfermedad cardiovascular.

El ensayo científico que le dice adiós al mito: ¿cuántos huevos se pueden comer por día?

La ciencia determinó cuántas horas hay que dormir para un buen funcionamiento cognitivo y su relación con la actividad física

Cuál es el alimento que puede prevenir enfermedades cardiovasculares

Se trata de un compuesto del cacao, llamado flavonoides. Según el estudio hecho por la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women's Hospital, y que se publicó en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, se redujo en un 10% en las personas que lo consumían.

El chocolate es un gran aliado para evitar enfermedades cardiovasculares Foto: archivo

Si bien no reduce en su totalidad el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad cardiovascular, los pacientes que recibieron el suplemento de flavonol de cacao tuvieron un 27% menos de tasa de muerte cardiovascular en relación al resto de las personas.



Un estudio científico reveló cuál es la vitamina que reduce un 78% el riesgo de padecer debilidad muscular

Adiós al azúcar: 5 sustitutos de endulzantes naturales que tenés que probar

Según un artículo de National Geographic titulado: Semana Santa: ¿Comer chocolate es bueno para la salud? Se recomienda que las personas consuman chocolate amargo al 70% o más, ya que cuanto más sea el porcentaje de cacao, más cantidad de flavonoides.

Además, el mismo artículo detalla que la ingesta de chocolate colabora en la reducción de la presión arterial, disminuir el riesgo de coagulación, y mejorar la circulación sanguínea.