El estudio científico que analizó cómo impacta en la salud del cerebro que las personas duerman siestas

Poder dormir una siesta, aunque sea de pocos minutos, se puede volver un placer dentro de la rutina de una persona. Sobre todo si son padres con hijos chicos o si tienen mucho trabajo, ya que brinda un pequeño descanso dentro de la vorágine del día.

Esta pequeña pausa dentro de la rutina brinda diferentes beneficios para la salud de las personas. Distintos estudios científicos demostraron cómo impacta en la salud dormir una siesta todos los días. ¡Conocé qué ventajas tiene sobre tu cuerpo!

¿Qué dice la ciencia sobre como impacta en la salud mental dormir siesta?

Según una investigación del University College de Londres (UCL) dormir siesta puede ser fundamental para tener un cerebro más sano y más grande durante más tiempo.

El estudio médico demostró que las personas que duermen siesta tienen un cerebro 15 centímetros cúbicos más grande, es decir, que pueden retrasar su envejecimiento entre tres y seis años.

Según los científicos, la clave está en que la siesta no dure más de 15 minutos, pero tampoco recomiendan dormir una siesta en el colectivo o en el sillón, ya que de esta manera el cerebro no va a poder descansar.

Dormir la siesta ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro. (Foto: archivo)

Sin embargo, debido a la exigencia de los trabajos de la actualidad, es casi imposible que una persona adulta pueda dormir una siesta por día, aunque sea de 15 minutos. Es por eso que la mayoría de las personas que se jubilan vuelven a dormir la siesta como cuando eran niños, según afirma la doctora Victoria Garfield en una entrevista con la BBC.

La especialista afirma que la gente debería tratar de dormir la siesta, ya que se trata de un consejo de salud bastante fácil de llevar a cabo, y además, asegura que si bien todavía no está claro el rol de la siesta en la prevención contra el Alzheimer, dormir mal sí daña el cerebro.

Ella cree que "dormir la siesta con regularidad podría proteger contra la neurodegeneración al compensar el sueño deficiente".

La ciencia no recomienda dormir siesta en cualquier lado. (Foto: archivo)

Salud: ¿cuáles son los beneficios de dormir la siesta?



El estudio científico publicado por University College de Londres (UCL) demuestra que dormir la siesta ayuda a que el cerebro no se vea afectado por el paso de los años. También puede brindar otros beneficios para la salud mental de las personas:

Mejora el humor.

Ayuda a concentrarse.

Ayuda a la memoria y a la creatividad.

Relaja el cuerpo.

Ayuda a disminuir la fatiga.

Es importante controlar el tiempo de la siesta para que esta no perjudique la calidad ni la cantidad de horas de sueño de la noche. Si dormimos muchas horas de siesta, no vamos a poder dormir de noche. Es por eso que se recomiendan hacer siestas de no más de 30 minutos.



Dormir la siesta brinda beneficios a la salud de las personas. (Foto: archivo)

Según diferentes estudios, el tiempo y el momento en el que dormimos la siesta son cruciales para que esta sea verdaderamente efectiva en nuestra salud. Además, no deben ser muy cerca de las comidas ni de la hora de dormir a la noche.