Nikola Tesla fue un visionario que entendió la realidad más allá de lo que los ojos pueden ver. Mientras sus contemporáneos se enfocaban en lo mecánico, Tesla exploraba una frontera invisible: la conexión entre la mente humana y las leyes fundamentales del cosmos. Para Tesla, el universo no era un conjunto de objetos sólidos, sino un flujo constante de información. Su famosa premisa sobre la energía, la frecuencia y la vibración no era solo física cuántica aplicada; era una guía de vida. “Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración”, Nikola Tesla. El inventor sostenía que, al igual que una radio debe sintonizar la frecuencia correcta para emitir sonido, los seres humanos debemos ajustar nuestro “estado vibratorio” para alcanzar objetivos o estados de paz mental. Lo que pocos conocen es la profunda simetría entre las visiones de Tesla y conceptos ancestrales de la Kabbalah. Ambas corrientes convergen en un punto fascinante: la idea de que todo lo manifestado proviene de una fuente de energía infinita que puede ser canalizada a través de la intención y el conocimiento. Tesla operaba bajo una lógica que hoy llamaríamos “manifestación científica”. No se trataba de magia, sino de entender que el pensamiento es una forma de energía con una frecuencia específica capaz de alterar la realidad física. En una era de distracciones constantes, el legado de Tesla ofrece un refugio de productividad y claridad: