El Ejército del Aire y del Espacio recibirá a principios de 2026 los tres primeros cazas Eurofighter, que formarán parte del Programa Halcón 1, una iniciativa estratégica para modernizar la flota aérea militar española. Estos nuevos aviones sustituirán progresivamente a los veteranos F-18 de la base aérea de Gando, en Gran Canaria.

Así lo confirmó el jefe del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general Francisco Braco, quien ofreció detalles del avance del programa y de otros proyectos que colocan a España en la senda de la innovación militar. “Nos estamos actualizando para estar al cabo de la calle en desarrollo y formación”, subrayó el general durante su intervención.

El JEMA, general Francisco Braco, confirmó la llegada de los nuevos Eurofighter y otros proyectos de modernización militar. Julián Pérez

Qué implica la llegada de los nuevos Eurofighter

La incorporación de estos tres primeros Eurofighter marca el inicio de la entrega de un total de 20 cazas que se recibirán de aquí a 2030, con una inversión total cercana a los 2.000 millones de euros. El objetivo es garantizar el reemplazo progresivo de una flota obsoleta y asegurar capacidades operativas actualizadas en un entorno de creciente complejidad internacional.

El Programa Halcón 1, cerrado por el Ministerio de Defensa a mediados de 2022, es una de las apuestas más significativas del Gobierno en materia de defensa. Según Braco, los nuevos cazas permitirán reforzar la defensa aérea en el archipiélago canario, zona clave dentro de la estrategia de seguridad nacional.

Este paso adelante también representa una mejora tecnológica notable, dado que el Eurofighter Typhoon es uno de los aviones de combate más avanzados de Europa. Sus sistemas de radar, armamento y capacidades de maniobra lo colocan como un referente en el entorno OTAN.

Nuevas incorporaciones y proyectos tecnológicos en marcha

Durante el mismo encuentro informativo, el general Braco confirmó que en 2026 también se recibirán los tres primeros aviones Airbus C295 para misiones de vigilancia marítima. Estos aparatos forman parte de una compra de 16 unidades, aprobada por el Consejo de Ministros en 2023, por un valor de 1730 millones de euros.

Los nuevos C295 se distribuirán entre el Grupo de Escuelas de Matacán (Salamanca) y la base aérea de Alcantarilla (Murcia). Con ello, se pretende reforzar las capacidades de patrulla marítima, vigilancia de fronteras y misiones de rescate.

El JEMA también se refirió a otros planes estratégicos como el desarrollo de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI), un proyecto que busca sinergias con grandes empresas, pymes y startups para potenciar un modelo innovador y sostenible en las instalaciones militares.

Defensa europea, formación internacional y mensaje institucional

Otro de los aspectos destacados fue la mención al sistema de combate aéreo europeo (FCAS), que en España se denomina ASTRA. Se trata de un proyecto conjunto con Francia y Alemania para desarrollar un caza de sexta generación, que complementará a los Eurofighter en el futuro. “Un programa muy ambicioso y desafiante que nos tiene muy ilusionados”, aseguró el JEMA.

En paralelo, el Ejército del Aire y del Espacio mantiene su presencia activa en el flanco este, con 11 cazas y un avión A400 desplegados en Lituania como parte del compromiso de la OTAN. También se prepara para participar en misiones internacionales, como la gira de la Patrulla ASPA por Brasil, Uruguay y Argentina, prevista para principios de 2026.

Con un mensaje final claro, el general Braco cerró su intervención: “No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”. Una frase que resume el enfoque de una defensa activa, preparada y adaptada a los desafíos del presente.