Los soldados regulares del Ejército Nacional verán un aumento salarial del 30% a partir de 2026 (Fuente: archivo).

Con las tensiones globales que se intensificaron en los últimos años, la idea de una Tercera Guerra Mundial está más presente entre expertos que advierten sobre una potencia que concentra una capacidad bélica capaz de alterar cualquier equilibrio internacional.

Mientras avanza la inestabilidad en distintos frentes, especialistas, esta nación mantiene un poderío superior en áreas clave. La combinación de efectivos, flotas blindadas, aeronaves de combate y un arsenal de alcance estratégico genera preocupación en Estados Unidos, que observa con cautela cada movimiento de sus unidades operativas.

¿Llega la Tercera Guerra Mundial?: el ejército que hace temblar a Rusia

Rusia conserva una estructura militar que la ubica entre las primeras potencias del planeta y la posiciona por encima de varios competidores directos. El país dispone de más de un millón de efectivos activos, a lo que se suma un importante número de reservistas movilizados en los últimos años.

Este ejército sostiene miles de tanques entre unidades operativas y vehículos en almacenamiento, además de una flota numerosa de vehículos blindados y piezas de artillería. En el aire cuenta con cientos de aviones de combate y helicópteros de ataque capaces de operar en territorios amplios y condiciones extremas.

Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos a nivel internacional. Fuente: Archivo.

¿Qué factores convierten a Rusia en una potencia militar?

A nivel marítimo, Rusia mantiene una armada diversificada que combina buques de superficie y una sólida fuerza de submarinos, incluidos los que portan armamento estratégico. Esta rama se considera un componente central de su política de disuasión y un factor clave en los análisis sobre escenarios de conflicto.

El punto que más alarma genera en la comunidad internacional es su arsenal nuclear, uno de los más grandes del planeta. Varios miles de cabezas estratégicas y tácticas se encuentran distribuidas entre distintos sistemas de lanzamiento.

Por qué Estados Unidos observa a Rusia con preocupación

Para Estados Unidos, la combinación de poder convencional, recursos estratégicos y experiencia operativa convierte a Rusia en un rival directo en cualquier hipotético conflicto a gran escala. El país ha demostrado capacidad para sostener campañas prolongadas y para reorganizar su industria militar incluso en contextos adversos.

A pesar de las sanciones internacionales y las tensiones políticas, el país asiático continúa figurando entre las primeras posiciones en los principales indicadores de fuerza militar.