Alemania inició la construcción de un nuevo buque de inteligencia naval en el marco del programa Tipo 424. Estas unidades están diseñadas para reforzar la capacidad de recolección y procesamiento de información en el ámbito marítimo. El proyecto apunta a reemplazar a los buques de la clase Tipo 423, que permanecen en servicio desde 1980 dentro de la Armada alemana. Además, la nueva serie operará de forma conjunta con el Servicio de Ciberseguridad y Dominio de la Información (CIR), integrando capacidades navales y de inteligencia. Las nuevas unidades estarán dedicadas a misiones de inteligencia de señales, con sistemas orientados a la recopilación y análisis de información en diferentes zonas marítimas. Su incorporación permitirá retirar a los buques Oste, Oker y Alster, pertenecientes a la clase Tipo 423. Estas plataformas fueron incorporadas en la década de 1980 y continúan en servicio activo. Los nuevos buques serán utilizados tanto por la Armada Alemana como por el CIR, lo que permitirá centralizar operaciones de inteligencia naval y digital. En este sentido, el director ejecutivo de sistemas navales de Rheinmetall, Tim Wagner, señaló: “Esto va mucho más allá de un hito técnico: es una señal estratégica”, manifestó. A su vez, Wagner destacó la importancia de las nuevas unidades para la Armada: “En el actual entorno geopolítico y de seguridad, que cambia más rápido que nunca, como socio industrial, estamos contribuyendo a acelerar el fortalecimiento de las capacidades de defensa”, sostuvo. Respecto de la construcción de los buques, el director de Rheinmetall expresó que “la rapidez es ahora un factor clave para la seguridad, y en eso precisamente nos estamos centrando”. Dentro del programa Tipo 424, Alemania definió un diseño de mayor porte para reemplazar a la actual clase Tipo 423. Los nuevos buques tendrán una eslora cercana a los 130 metros y un desplazamiento que superará las 4000 toneladas. Estas dimensiones responden a la necesidad de integrar más sistemas de inteligencia de señales y ampliar la capacidad de procesamiento a bordo. Por su parte, el programa implica una mejora respecto a los buques Oste, Oker y Alster, que fueron incorporados en la década de 1980. El proyecto fue anunciado en 2021 y avanzó en etapas. La primera unidad comenzó su construcción en noviembre de 2024, mientras que la segunda inició en septiembre de 2025. Con la tercera unidad ya en marcha, el cronograma prevé que toda la serie entre en servicio entre 2029 y 2031. Ese proceso incluye la construcción, la integración de sistemas y las pruebas antes de su despliegue operativo.