El gobierno de Estonia avanza en un ambicioso plan de modernización militar con la compra de nuevos sistemas de artillería de alta precisión. La inversión, que supera los 11 millones de dólares, busca fortalecer sus capacidades defensivas en un contexto de creciente tensión en Europa del Este. El acuerdo incluye la adquisición de plataformas HIMARS a Estados Unidos, una de las tecnologías más avanzadas en materia de ataque de largo alcance. La operación también contempla el impulso a la industria de defensa local. El sistema HIMARS, desarrollado por Lockheed Martin, es un lanzacohetes múltiple de alta movilidad diseñado para ejecutar ataques precisos a grandes distancias. Su principal ventaja es la capacidad de desplazarse rápidamente y disparar en pocos minutos. Estas plataformas pueden utilizar distintos tipos de munición, incluyendo cohetes guiados y misiles balísticos como los ATACMS. Estos últimos tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, lo que permite impactar objetivos estratégicos sin necesidad de acercarse al frente de combate. Además, el sistema se integra fácilmente en operaciones conjuntas dentro de la OTAN. Esto lo convierte en una herramienta clave para la defensa colectiva, especialmente en regiones sensibles como el flanco oriental europeo. El acuerdo contempla la adquisición de tres sistemas adicionales HIMARS junto con munición específica para su operación. También incluye una inversión de 11 millones de dólares destinada a fortalecer la industria de defensa estonia. La compra de nuevos sistemas se suma a un proceso que Estonia inició en los últimos años en cooperación con Estados Unidos. En enero de 2025, el país ya había recibido seis unidades HIMARS como parte de un paquete de seguridad más amplio. Ese acuerdo se concretó a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), respaldado por el Departamento de Estado estadounidense. En total, la operación inicial contemplaba una inversión de hasta 500 millones de dólares. En cuanto a las capacidades militares que poseen los sistemas de defensa HIMARS se encuentran las siguientes características y prestaciones.