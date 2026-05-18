Pan integral, palta y huevo: el desayuno perfecto para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular

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La alimentación ocupa un lugar central en la prevención de enfermedades cardiovasculares y, en ese contexto, especialistas comenzaron a poner el foco en una comida puntual del día que muchas veces pasa desapercibida. Según remarcaron expertos en nutrición, elegir determinados alimentos desde la mañana puede marcar una diferencia importante en la salud general.

En medio del aumento de factores de riesgo asociados al estrés, el sedentarismo y el consumo de ultraprocesados, los profesionales destacaron una preparación simple, práctica y adaptable a cualquier rutina. Además de aportar energía sostenida, esta combinación ayuda a mejorar distintos indicadores vinculados al sistema cardiovascular.

Por qué el desayuno influye en la salud cardiovascular

De acuerdo con un informe publicado por la revista especializada EatingWell y revisado por la dietista Lisa Valente, el desayuno representa una oportunidad clave para incorporar nutrientes esenciales. La nutricionista Michelle Routhenstein explicó que esta primera comida permite sumar fibra, proteínas y grasas saludables, fundamentales para estabilizar el azúcar en sangre y mantener una presión arterial adecuada.

“El desayuno puede ser una oportunidad perfecta para comenzar el día con fibra, proteínas y grasas saludables que proporcionan energía constante y favorecen la presión arterial y la salud del corazón”, sostuvo la especialista.

Un desayuno rico en fibra y proteínas puede convertirse en un aliado clave para cuidar el corazón y la presión arterial. (Fuente: archivo).

Cuál es la preparación recomendada por los expertos

La receta sugerida combina porotos negros, huevo y palta, una mezcla que aporta proteínas, fibra y grasas saludables. Según los especialistas, una porción contiene alrededor de 16 gramos de proteínas y 10 gramos de fibra, nutrientes que ayudan a prolongar la saciedad y controlar el apetito.

Las legumbres se destacan por su aporte de magnesio, folato y fibra soluble, elementos asociados a la reducción del colesterol LDL y de la inflamación vascular. Media taza de porotos negros aporta más del 10% del magnesio recomendado diariamente.

Cómo ayudan la fibra y las grasas saludables

Uno de los principales problemas actuales es el bajo consumo de fibra. Según datos difundidos por EatingWell, este desayuno puede cubrir cerca del 40% de la ingesta diaria recomendada, favoreciendo tanto la digestión como la salud cardiovascular.

La palta, además, aporta grasas monoinsaturadas que ayudan a reemplazar grasas saturadas presentes en productos ultraprocesados. También contiene potasio, fibra y magnesio, nutrientes vinculados a una mejor regulación de la presión arterial.

La dieta DASH y el rol de los alimentos de origen vegetal

Los especialistas relacionaron esta recomendación con la dieta DASH, promovida internacionalmente para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y crónicas. Este plan alimenticio prioriza frutas, verduras, legumbres y granos integrales.

La fibra soluble presente en alimentos como los porotos y la cebada ayuda a disminuir la absorción del colesterol en el organismo, mientras que minerales como el potasio y el magnesio cumplen un rol clave en el funcionamiento cardiovascular.

Los otros hábitos que ayudan a prevenir accidentes cerebrovasculares

Los expertos aclararon que la alimentación debe complementarse con otros hábitos saludables. Entre ellos, destacaron la actividad física regular, el descanso adecuado y el manejo del estrés como pilares fundamentales para reducir el riesgo cardiovascular.

Además, recomendaron realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado cinco veces por semana y disminuir el consumo de alcohol y cafeína para mejorar la salud cardiometabólica.

Una alternativa práctica para las rutinas exigentes

Frente a agendas cada vez más cargadas, los especialistas sugirieron dejar los ingredientes preparados con anticipación para facilitar desayunos saludables durante la semana. La receta también puede personalizarse con vegetales, hierbas frescas o granos integrales según las preferencias de cada persona.

De esta manera, incorporar desayunos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables aparece como una estrategia simple y accesible para mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.