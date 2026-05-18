Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrolló un innovador implante flexible capaz de disminuir la presión arterial mediante impulsos eléctricos suaves aplicados directamente sobre una arteria del cuerpo. El dispositivo, bautizado como CaroFlex, podría abrir una nueva alternativa para pacientes con hipertensión que no logran controlar la enfermedad con medicamentos tradicionales. A diferencia de otros implantes médicos rígidos, este microchip fue diseñado con materiales blandos y elásticos que imitan el comportamiento natural de los tejidos humanos. Además, puede adherirse directamente a la arteria sin necesidad de puntos de sutura invasivos. Los resultados preliminares fueron publicados en la revista científica Device y mostraron reducciones significativas de la presión arterial en pruebas experimentales con animales. El dispositivo actúa sobre el llamado “barorreflejo”, un mecanismo natural del organismo encargado de regular la presión arterial. Para lograrlo, el implante se coloca cerca del seno carotídeo, una zona ubicada en la arteria carótida que contiene terminaciones nerviosas sensibles a los cambios de presión. A través de pequeños impulsos eléctricos de baja frecuencia, el sistema estimula esas terminaciones nerviosas y ayuda al cerebro a regular: Según los investigadores, esta tecnología podría transformarse en una alternativa para personas con hipertensión resistente a tratamientos farmacológicos. Uno de los principales avances de CaroFlex es el uso de hidrogeles conductores impresos en 3D. Los científicos explicaron que muchos implantes actuales utilizan materiales metálicos rígidos que no acompañan el movimiento natural de las arterias y pueden generar daños o inflamación con el tiempo. En cambio, el nuevo dispositivo: El equipo sostuvo que esta característica permite un contacto más estable y seguro con la arteria. Durante los ensayos realizados con ratas, el implante logró reducir la presión arterial en más de un 15% promedio en cuatro de los cinco modos de estimulación utilizados. Además, los investigadores observaron: También destacaron que el hidrogel soportó estiramientos superiores al doble de su tamaño original antes de romperse, una condición clave para acompañar el movimiento constante de las arterias. El equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania continuará desarrollando el dispositivo antes de avanzar hacia estudios en animales más grandes y futuros ensayos clínicos en humanos. Los investigadores consideran que la impresión 3D podría acelerar el desarrollo de implantes personalizados para tratar no sólo hipertensión, sino también otras enfermedades crónicas vinculadas al sistema cardiovascular.