El magnesio es uno de los minerales esenciales para el funcionamiento del cuerpo, aunque muchas personas no alcanzan a cubrir los niveles recomendados a través de la alimentación diaria. Su rol interviene en la salud ósea, la función muscular y nerviosa, y en procesos metabólicos fundamentales. Por eso, su consumo adecuado se volvió un tema cada vez más consultado. Este nutriente participa en múltiples funciones. Entre las más importantes se destacan: Además, distintos estudios lo vinculan con beneficios adicionales, como la mejora del descanso y la reducción de síntomas de ansiedad. Diversas investigaciones sugieren que una ingesta adecuada de magnesio podría estar asociada a: Por ejemplo, estudios científicos indicaron que la suplementación puede aliviar síntomas en personas con síndrome premenstrual, especialmente en lo relacionado con el estado de ánimo. El horario ideal depende del objetivo de consumo: También influye el tipo de suplemento. Algunas formas, como el citrato o el glicinato, se absorben mejor y pueden tomarse con mayor flexibilidad. En cambio, el óxido de magnesio suele requerir consumo junto con alimentos. Según organismos de salud internacionales, la ingesta recomendada es: Los especialistas recomiendan priorizar el magnesio a través de la alimentación. Algunas fuentes naturales son: La deficiencia de magnesio puede provocar síntomas como cansancio, debilidad muscular, calambres o temblores. A largo plazo, también se la asocia con problemas como hipertensión o enfermedades óseas. Por otro lado, un consumo excesivo, principalmente a través de suplementos, puede generar efectos adversos como diarrea, náuseas o malestar digestivo. Mantener niveles adecuados de magnesio es fundamental para el bienestar general. Ya sea a través de la dieta o con suplementación indicada, su consumo puede contribuir a mejorar distintas funciones del cuerpo, siempre bajo supervisión cuando sea necesario.