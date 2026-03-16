En España, un estudio liderado del Doctor en Ciencias de la Actividad Física Alberto Ortegón ha demostrado que la actividad física intensa y sostenida puede rejuvenecer el corazón hasta 20 años. La investigación, desarrollada en colaboración con centros especializados y publicada en The Journal of Physiology, se centró en adultos sedentarios entre los 41 y 64 años. "El ejercicio estructurado tiene un impacto real sobre la eficiencia del sistema cardiovascular", asegura Ortegón. En un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y el sedentarismo en buena parte de Europa, estos datos refuerzan la importancia de integrar la actividad física regular como una herramienta. Una investigación publicada en la revista The Journal of Physiology, y coordinada por Alberto Ortegón, evaluó si un programa estructurado de actividad física podía revertir el deterioro del sistema cardiovascular provocado por la edad. El estudio, desarrollado en adultos sedentarios de mediana edad, combinó diferentes tipos de entrenamiento: fuerza, cardio y sesiones de alta intensidad tipo HIIT, completando un total de cinco horas semanales durante dos años. Los participantes, de entre 41 y 64 años, mostraron mejoras evidentes en su condición física y, sobre todo, en la eficiencia de su corazón. “El corazón se volvió más flexible, se llenaba con más facilidad y trabajaba con menos esfuerzo”, explica Ortegón. Esta mejora de la compliance cardíaca permitió observar en ellos una biología similar a la de personas 20 años más jóvenes. El hallazgo pone de relieve que el corazón puede resistir el envejecimiento y también revertirlo, siempre que se entrene bajo condiciones controladas y exigentes. "El cuerpo humano está hecho para moverse“, afirma Alberto Ortegón, y subraya que la actividad física debe ocupar un lugar prioritario en las estrategias de salud pública. En España, donde el sedentarismo y las enfermedades cardiovasculares suponen un reto sanitario creciente, estos resultados abren la puerta a políticas de prevención basadas en el ejercicio estructurado y guiado profesionalmente.