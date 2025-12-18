En esta noticia ¿Cómo fue el rescate?

La localidad de San Clemente del Tuyú fue escenario de un hecho inusual: el varamiento de un zifio, un cetáceo que habita en mar abierto y rara vez se acerca a la costa. El aviso llegó el martes por la tarde y activó un operativo de emergencia de la Fundación Mundo Marino, que trabajó durante horas para reintroducir al animal en el mar.

¿Cómo fue el rescate?

El ejemplar era un macho juvenil de más de cuatro metros y cerca de una tonelada de peso. Las maniobras se complicaron por la falta de luz y el tamaño del animal.

Durante varias horas, los especialistas intentaron reflotarlo y sostenerlo para que pudiera nadar por sus propios medios. Sin embargo, el zifio regresaba una y otra vez a la playa, un comportamiento que suele indicar problemas graves de salud.

El operativo se suspendió cerca de las 21 por la oscuridad. A la mañana siguiente, el equipo halló al animal sin vida en la misma zona.

¿Qué reveló la necropsia?

El cuerpo fue trasladado al Centro de Rescate para estudios. Los análisis preliminares realizados por la Universidad Nacional de La Plata indicaron que el zifio presentaba neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal. Estas condiciones explican su dificultad para mantenerse en mar abierto y su insistencia en volver a la costa.

¿Por qué es un hecho excepcional?

En Argentina, los varamientos de zifios vivos son extremadamente raros. Desde 1987, la Fundación Mundo Marino registró solo cuatro casos, la mayoría en el sur del país.

Estos animales pertenecen a la familia Ziphiidae, viven en aguas profundas y se alimentan de calamares y peces.

Su comportamiento discreto y su hábitat alejado hacen que se conozca muy poco sobre ellos, por lo que cada hallazgo aporta información valiosa para la ciencia.

Un dato clave para la investigación

A nivel global existen más de 20 especies de zifios, muchas con rasgos similares, lo que dificulta la identificación precisa. Por eso, las muestras tomadas en San Clemente serán analizadas en distintos laboratorios para confirmar la especie y estudiar su estado sanitario.