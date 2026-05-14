El histórico canal de Panamá ha sido durante más de un siglo la principal arteria del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, se enfrenta a desafíos de magnitud sin precedentes: sequías prolongadas, restricciones en el número de tránsitos diarios y demoras que incrementan los costos logísticos a nivel global. En este contexto, se presenta una megaobra latinoamericana que tiene el potencial de revolucionar las rutas comerciales: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en México. El proyecto pretende establecer al sur de México como un centro logístico global del siglo XXI, atrayendo inversión extranjera y cadenas de suministro internacionales. Esta ambiciosa infraestructura no es un canal acuático tradicional como el de Panamá, sino un moderno “canal seco” multimodal que interconecta los puertos de Salina Cruz (océano Pacífico, Oaxaca) con Coatzacoalcos (Golfo de México, Veracruz). La obra incluye: Mientras el Canal de Panamá enfrenta restricciones ocasionadas por la falta de agua, lo que genera demoras y la formación de filas de embarcaciones, el corredor mexicano se destaca por su mayor eficiencia: Sin embargo, surgió una polémica durante la última semana de diciembre con el descarrilamiento de Tren Interoceánico, que dejó al menos 14 muertes. De esta manera, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó diversas denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Corredor Interoceánico. “Mientras el gobierno presume desarrollo y bienestar, no existe claridad sobre cómo se ejercieron los recursos en uno de sus proyectos prioritarios”, destacaron desde este sector. Actualmente, el megaproyecto del CIIT avanza con un buen ritmo, con operaciones parciales ya en marcha, avances en tramos ferroviarios y una fecha de finalización integral prevista para mediados de 2026. Entre las acusaciones ante la Fiscalía General de la República, incluyeron homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Canal de Panamá nace de la iniciativa de los franceses, quienes intentaron edificar esta ruta en 1881, pero su esfuerzo resultó infructuoso debido a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, así como por deslizamientos y errores técnicos que ocasionaron numerosas víctimas y llevaron a la quiebra a la compañía francesa en 1889. Posteriormente, el Gobierno de los Estados Unidos facilitó la independencia de Panamá de Colombia y dio inicio a las obras en 1904 bajo su supervisión, implementando un sistema de esclusas (no a nivel del mar) para elevar los buques. La inauguración tuvo lugar el 15 de agosto de 1914, con un control estadounidense que se mantuvo hasta 1999.