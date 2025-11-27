Rafael Nadal es considerado como uno de los mejores deportistas en la historia de España. A sus 39 años y a poco tiempo de retirarse, el nacido en Manacor mira atrás y disfruta de los éxitos cosechados durante su carrera, a la vez que mira al futuro para intentar guiar a las nuevas generaciones de estrellas.

Nadal conoció el éxito por primera vez desde muy joven, una situación similar a la que atraviesa actualmente Lamine Yamal. Por su experiencia para superar momentos complicados y las dificultades que atravesó en su camino a la gloria, el extenista ha querido aconsejar a la joven estrella del FC Barcelona.

“El éxito para mí llegó a finales de 2004, cuando ganamos la Copa Davis en Sevilla. Puedes tener un éxito mundial o uno más local. Mi evolución siempre estuvo ligada a tener éxito a distintas edades. Cuando llegó el éxito profesional, estaba preparado para asumirlo”, dijo Nadal. “Todo es nuevo, mucha intensidad, pero nunca perdí el foco en lo que yo era como persona”, subrayó durante su charla con Jorge Valdano en el programa Universo Valdano.

Por otro lado, Lamine Yamal, que está en boca de todos desde que adquirió el rango de estrella mundial, vive entre elogios y críticas a partes iguales, tanto por lo que hace dentro del campo como por lo que hace fuera. Es por eso que para el extenista lo fundamental es mantenerse con los pies sobre la tierra y rodearse de personas que lo ayuden a mantenerse enfocado.

El consejo de Rafa Nadal para el éxito temprano de Lamine Yamal. (Fuente: archivo)

El consejo más importante de Nadal para Lamine Yamal

Para cualquier persona que consiga triunfar, independientemente de la disciplina a la que se dedique, es crucial tener la cabeza bien amueblada, y para ello, Rafa Nadal es un claro ejemplo de que rodearse con gente que le ayude de verdad puede marcar la diferencia.

“Que se rodee de gente que le ayude, gente que quiera lo mejor para él. Espero que él sea lo suficientemente inteligente para escuchar las cosas que a veces los personajes de éxito no queremos escuchar. A veces no es fácil escuchar cuando eres un personaje de muchísimo éxito, pero tienes que encontrar tu vuelta a la vida real. Esto es algo importante para alguien como él, que es tan joven”, aconsejó Nadal.

“Hay muchas formas de llegar al éxito, y la manera en la que lo toleras y convives con él te puede hacer una persona equilibrada y feliz o te puede terminar haciendo una persona infeliz”, añadió el extenista.

Lamine Yamal, la joven estrella de 18 años que brilla en el FC Barcelona. (Fuente: archivo)

La rivalidad más importante en la carrera de Rafa Nadal

Ganador de 22 títulos de “Grand Slam”, Nadal también abordó la rivalidad que mantuvo durante su carrera con otras estrellas, como el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic: “Cuando eres más joven lo vives todo de una manera más intensa. Con los años, las cosas se suavizan”

“Lo positivo de nuestra época es que hemos terminado nuestras carreras y podemos ir a cenar juntos sin ningún problema, eso es algo por lo que sentirse orgulloso. Hemos competido por las cosas más importantes, pero no las hemos llevado al extremo. La rivalidad se ha quedado en la pista y las relaciones personales siempre han sido de respeto, admiración y hasta una cierta amistad hacia los rivales”, sentenció Nadal.