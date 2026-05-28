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El Banco Nación lanzó un descuento en supermercados que alcanza el 50% y un reintegro de hasta $ 80.000 al pagar con tarjetas Visa y Mastercard. La promoción llega para facilitar a las familias llegar a fin de mes con la alacena llena en un contexto económico complicado.
Cómo es el nuevo descuento en supermercados del Banco Nación
La provincia de San Luis y la entidad financiera se unieron para lanzar un beneficio único. Los clientes podrán comprar hasta el jueves 28 con 50% de descuento y reintegro de hasta $ 80.000.
Para acceder a la promoción se debe abonar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+.
Desde la administración provincial señalaron que la iniciativa forma parte de acciones conjuntas para potenciar el poder adquisitivo de los consumidores y acompañar al sector comercial.
En qué supermercados se puede comprar con descuento
Para poder visualizar la lista completa de comercios donde se puede comprar con descuento, los clientes deberán hacer click en el siguiente link para filtrar por zona.
Otros de los reintegros más populares son:
- Gastronomía: 30% de descuento en un pago con tope de $ 50.000 por cliente. Válido en compras presenciales desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio.
- Hotelería: 10% de reintegro y 12 cuotas sin interés. Reintegro tope de $ 30.000 por mes y pagos presenciales desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio.
- Artículos regionales y Recreación: 30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Tope de $ 15.000 por semana y por clientes hasta el 30 de junio.