El Banco Nación lanzó un descuento en supermercados que alcanza el 50% y un reintegro de hasta $ 80.000 al pagar con tarjetas Visa y Mastercard. La promoción llega para facilitar a las familias llegar a fin de mes con la alacena llena en un contexto económico complicado.

Cómo es el nuevo descuento en supermercados del Banco Nación

La provincia de San Luis y la entidad financiera se unieron para lanzar un beneficio único. Los clientes podrán comprar hasta el jueves 28 con 50% de descuento y reintegro de hasta $ 80.000.

Para acceder a la promoción se debe abonar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+.

Desde la administración provincial señalaron que la iniciativa forma parte de acciones conjuntas para potenciar el poder adquisitivo de los consumidores y acompañar al sector comercial.

En qué supermercados se puede comprar con descuento

Para poder visualizar la lista completa de comercios donde se puede comprar con descuento, los clientes deberán hacer click en el siguiente link para filtrar por zona.

Otros de los reintegros más populares son: