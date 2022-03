Efemérides del 1° de abril: ¿qué se conmemora?

Muchos acontecimiento importantes ocurrieron un 1° de abril. Dentro de las efemérides del día se encuentran conmemoraciones, sucesos históricos, nacimientos y muertes. Entre ellos, en 1908 se funda el club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro, en 1960 nace el periodista, conductor y empresario Marcelo Tinelli y se celebra el Día del Donante de Médula Ósea .

CUÁLES SON LAS EFEMÉRIDES MÁS IMPORTANTES DEL DÍA

1801 - Aparece en Buenos Aires el primer número del periódico Telégrafo Mercantil, fundado por Francisco Cabello y Mesa a instancias del abogado Manuel Belgrano, por entonces secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de La Plata.

1908 - El sacerdote Lorenzo Massa funda el club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro, uno de los llamados "cinco grandes del fútbol argentino". El "Ciclón" lleva ganados 15 campeonatos locales y tres copas internacionales: la Mercosur 2001, Sudamericana de 2002 y la Libertadores de América de 2014.

1928 - En el estadio Luminar de Lisboa, la selección argentina se enfrenta a la de Portugal, con la que empató 0-0 en lo que fue el primer partido del equipo "albiceleste" en territorio europeo.

1948 - Nace en el municipio de Saint James (Jamaica) el músico jamaiquino de reggae Jimmy Cliff (James Chambers), autor de temas como You can get it if you really want, Sitting' in Limbo y Samba reggae.

1960 - Nace en la ciudad bonaerense de Bolívar el periodista, conductor y empresario Marcelo Tinelli, quien ganó popularidad con el programa Videomatch en la década de 1990. Es el presidente de San Lorenzo de Almagro y de la Liga Profesional de Fútbol.

1967 - Nace en el barrio porteño de Mataderos, el músico Gustavo Nápoli, guitarrista, cantante y líder de la banda de hard rock La Renga. Es considerado uno de los diez mejores guitarristas argentinos

1976 - Los jóvenes emprendedores Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne crean el gigante informático Apple Computer Company, que revolucionó el uso de las computadoras al llevarlas desde los centros de cómputo al ámbito personal y hogareño. Es además uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles del mundo.

1976 - Nace en Buenos Aires la cantante Miss Bolivia (María Paz Ferreyra), quien ha ganado popularidad por sus temas de contenido social en los que fusiona géneros musicales como la cumbia, hip hop, dance y reggae.

2002 - Entra en vigencia la ley de Eutanasia en los Países Bajos, la primera nación europea en legislar sobre la intervención médica deliberada para poner fin a la vida de una persona enferma que sufre sin perspectiva de cura, aunque esa práctica se realizaba en territorio neerlandés desde 1993.

2022 - Se celebra el Día del Donante de Médula Ósea con motivo de la creación en 2003 del registro nacional de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Fuente: Télam.