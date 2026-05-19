La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró que se están tomando todas las medidas para evitar que se registren casos de ébola entre los militares uruguayos que cumplen misiones de paz en la República Democrática del Congo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo, donde ya se reportan 131 fallecidos y 513 casos sospechosos de esta enfermedad.

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste del Congo, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región, rica en oro, se producen intensos movimientos de población a causa de la actividad minera, lo que acelera la dispersión del virus del ébola.

En ese sentido, la ministra Lazo dijo que se están tomando medidas sanitarias en los aeropuertos uruguayos para prevenir ante posible llegada de turistas con contagios.

“Tenemos 11 entre observadores, militares e integrantes del Estado Mayor que están en zonas que pueden llamarse cercanas, están a bastante más de 80 kilómetros en el radio de distancia donde está el brote y después tenemos 600 y pico de efectivos que están destinados en Goma y que están bastante más lejos de este brote”, aclaró.

Sin embargo, la ministra señaló que hay un caso en la ciudad de Goma por lo que se llevan adelante medidas de profilaxis.