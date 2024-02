Dormir mejor: la fruta que los estudios científicos aseguran que funciona para tener un mejor descanso a la noche y prevenir enfermedades

Las frutas han sido veneradas por su aporte nutricional y su capacidad para fortalecer nuestro organismo. Sin embargo, es en su papel como facilitadoras del sueño donde su verdadero potencial emerge.

No solo añaden un toque de frescura a nuestra alimentación diaria, sino que también ofrecen una rica fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Su alto contenido de fibra ayuda a regular el sistema digestivo y a mantenernos saciados por más tiempo, lo que puede ser beneficioso.

Además de ser un bocado delicioso, se descubrió que ciertas frutas poseen propiedades específicas que pueden influir positivamente en nuestro ciclo de sueño.

El consumo diario de frutas es un hábito saludable que puede marcar una gran diferencia en nuestra salud a largo plazo, y las cerezas se destacan como una opción especialmente beneficiosa.

Entre estos beneficios, hay que remarcar su alta concentración de antioxidantes, como las antocianinas, un tipo de flavonoide con propiedades protectoras.



Las cerezas son una excelente fuente de vitamina C, proporcionando una buena dosis de este antioxidante que fortalece el sistema inmunológico y protege contra enfermedades. Foto: archivo

Estas sustancias no solo ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer, la diabetes y la artritis, sino que también reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y poseen efectos antiinflamatorios, diuréticos y depurativos que favorecen la eliminación de toxinas del cuerpo.

Según indica el estudio Protective effects of Anthocyanins against Amyloid beta-induced neurotoxicity in vivo and in vitro, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Nacional de Gyeongsang en Corea, publicado en ScienceDirect, dichas antocianinas cuentan también con la capacidad de hacer más fuerte la memoria combatiendo el Alzheimer.

Al mismo tiempo, las cerezas se destacan por su contenido en melatonina, una hormona natural clave para regular el ciclo del sueño. Esta propiedad posiciona a la fruta como un excelente recurso para mejorar la calidad del descanso y combatir trastornos del sueño.

De esta manera, su consumo no solo ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, sino que también puede ser una estrategia natural y efectiva para promover un descanso reparador y revitalizante.



La melatonina que tiene las cerezas ayuda a poder descansar mejor Foto: archivo

¿Cómo incorporar las cerezas en las comidas?

Existen diversas maneras de poder comer esta fruta. Algunas de ellas son:

Ensaladas frescas : incorporá cerezas picadas en ensaladas verdes para añadir un toque de dulzura y color, combinando perfectamente con ingredientes como nueces, queso feta o vinagretas balsámicas.





Salsas y aderezos : utilizá las cerezas para preparar salsas y aderezos, ya sea cocinándolas con hierbas y especias para acompañar carnes a la parrilla, o mezclándolas con vinagre balsámico y aceite de oliva para crear un aderezo delicioso para ensaladas.





Batidos y smoothies : mezclá cerezas frescas o congeladas con yogur, leche o jugo de frutas para preparar batidos y smoothies nutritivos y refrescantes, ideales como desayuno o merienda saludable.





: mezclá cerezas frescas o congeladas con yogur, leche o jugo de frutas para preparar batidos y smoothies nutritivos y refrescantes, ideales como desayuno o merienda saludable. Postres y dulces: aprovechá el dulce sabor de las cerezas en la preparación de postres y dulces, como tartas, compotas, helados o rellenos de pasteles, añadiendo un toque frutal y natural a tus creaciones culinarias.

Esta fruta contiene una importante cantidad de vitamina C y ácido fólico, elementos clave para el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Así mismo, lo más notable de las cerezas es su rico contenido en ácidos orgánicos y compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que las convierte en un alimento prácticamente medicinal.

Entre estos compuestos, destaca el ácido salicílico, un precursor natural de la aspirina que confiere a las cerezas propiedades antiinflamatorias.

Aunque se encuentra en cantidades modestas, su presencia es significativa, especialmente para aquellos que buscan alivio de la inflamación aguda y crónica.

De hecho, se la ha reconocido como una importante aliada en la prevención de la gota, una condición asociada con la hiperuricemia, gracias a su capacidad para reducir la inflamación y aliviar el malestar articular.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.