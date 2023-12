Estas son las 7 mejores frutas para bajar de peso, según la ciencia

Se acerca el verano y no hay nada mejor que comenzar a comer alimentos saludables, que además sean livianos y aporten energía.

Las frutas, por ejemplo, son una buena fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, y se pueden consumir frescas, congeladas, enlatadas o secas.

Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, explica que hay 7 frutas que permiten bajar de peso de manera natural. Conocé cuáles son y cuáles son sus beneficios.

Las frutas ayudan a convertir los alimentos en energía y a descomponer los nutrientes para que el cuerpo los absorba. Descubrí cuáles son las 7 frutas que te ayudarán a reducir tu peso de forma saludable.

Pomelo

El pomelo está asociado con la pérdida de peso y, según la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el consumo de 123 gramos de esta fruta equivale a 37 calorías. Además, aporta el 51% del valor diario (VD) de vitamina C.

También el equipo de investigadores encontró que "el consumo de pomelo reduce la grasa corporal, la circunferencia de la cintura y la presión arterial".

Manzana

Esta fruta es baja en calorías y alta en fibra, y gracias a varios estudios se comprobó que hay una relación entre el jugo de manzana y la reducción de la grasa corporal.

Las manzanas son una buena fuente de antioxidantes, que ayudan a proteger las células del daño. (Fuente: Unsplash)

En ese sentido, un estudio en 124.086 personas determinó que quienes comieron manzanas perdieron un promedio de 0,56 kilogramos por porción diaria durante un periodo de 4 años.

Bayas

La familia de las bayas (moras, frambuesas, arándanos, frutillas, cerezas y uvas) posee una gran cantidad de nutrientes bajos en calorías. Según los investigadores, consumirlas ayuda a disminuir los niveles de colesterol, reducir la presión arterial y la inflamación.

Naranja

Las naranjas son bajas en calorías, y ricas en vitamina C y fibra. La ciencia explicó que comer la fruta entera, en lugar de beber el jugo, produce menos hambre y una menor ingesta de calorías. Por lo tanto, aumenta la sensación de saciedad.

Banana

Las bananas son ricas en nutrientes y proporcionan potasio, magnesio, manganeso, fibra, numerosos antioxidantes, y vitaminas B6 y C. Un estudio demostró que comer una banana por día reduce tanto el azúcar en la sangre como el colesterol (en personas con colesterol alto).

Palta

Es una fruta grasosa y rica en calorías. Current and Development Nutrition, realizó un estudio en 51 personas con sobrepeso u obesidad. Ellos llevaron a cabo una dieta baja en calorías, que incluía a la palta. Luego de 12 semanas, experimentaron una pérdida de peso significativa.

Las paltas son una buena fuente de fibra, que es importante para la salud digestiva. (Fuente: Unsplash)

Melón

El melón es bajo en calorías y tienen un alto contenido de agua. Esta fruta es rica en fibra, potasio y antioxidantes, como la vitamina C. La ciencia advirtió que consumir frutas con alto contenido de agua puede ayudar a perder peso.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.