Las frutas infieles se convirtieron en una de las tendencias virales más comentadas en redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios recrean escenas de engaño en clave de humor. A partir de frutas con marcas, golpes o cortes, se construyen historias que representan relaciones, traiciones y reacciones exageradas. En este contexto, surgió una forma divertida de identificar comportamientos amorosos: asociar cada signo zodiacal con un personaje dentro de este universo viral. Así, cada persona puede verse reflejada en un rol dentro del “drama” de las frutas infieles. Cada signo del zodíaco suele asociarse con ciertos rasgos de personalidad. En este caso, se los vincula con los personajes más comunes del trend de frutas infieles, tomando como base características generales como la impulsividad, la sensibilidad o la forma de vincularse con los demás. El origen de este tipo de contenidos se vincula con una dinámica frecuente en TikTok: tomar objetos cotidianos y darles un significado inesperado a partir de la edición, los audios y la narrativa, acompañado por la inteligencia artificial. En este caso, la clave estuvo en construir pequeñas historias con principio, conflicto y desenlace en pocos segundos. A medida que más usuarios replicaron el formato, se fueron sumando nuevos “personajes” y roles dentro del mismo universo, lo que permitió expandir la idea inicial y mantenerla vigente. Además, el uso de códigos compartidos —como miradas dramáticas, música reconocible o textos breves— facilita que el contenido sea comprendido de inmediato, incluso sin necesidad de un contexto previo.