¿Dónde hay que guardar la lechuga para que no se ponga fea?

Para tener una dieta balanceada y completa es necesario ingerir una amplia variedad de alimentos, los que contienen nutrientes y aportan fibra son las hojas verdes. Una de las más utilizadas es la lechuga por su versatilidad para acompañar comidas.

Entre sus múltiples beneficios, esta verdura proporciona vitamina A, calcio, hierro y ácido fólico, que permite fortalecer el sistema inmunológico. A pesar de esto, puede ser contener bacterias si no se lava o conserva correctamente.

¿Por qué hay que guardarla lechuga en la heladera?





Según un estudio de "University of Illinois College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences", las verduras (como la lechuga) deben mantenerse en la heladera para evitar la propagación de bacterias peligrosas.

La investigación determinó que si se refrigera a 4°C se reduce la presencia de Escherichia coli (E.coli). En cambio, sí se deja a temperatura ambiente, crecerán en gran medida.

¿Qué provoca la bacteria E.coli ?





Esta bacteria puede estar presente en el agua o alimentos contaminados, como los vegetales crudos. Los síntomas que detalla el artículo de Mayo clinic son la diarrea, calambres estomacales, náuseas y vómitos, entre otros.

Esto sucede por la liberación de una toxina que afecta el revestimiento del intestino delgado. La infección puede generarse incluso al ingerir pequeñas cantidades.

¿Cómo prevenir la bacteria E. coli?





A pesar de que no hay remedio o vacuna para protegerse, si es posible implementar algunas prevenciones a la rutina diaria. Algunas de ellas pueden ser:

Lavar las manos con frecuencia;

Evitar alimentos peligrosos;

No tragar agua en piletas;

Ingerir agua segura;

Separar los alimentos crudos,

Limpiar los utensilios luego del contacto con este tipo de comidas.

