El cuerpo arbitral que dirigió la final entre Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti (Foto: La Opinión Austral)

Este domingo se disputó el partido de ida del Regional Patagónico de fútbol de AFA entre el Atlético Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti. Al día siguiente, el cuerpo arbitral, en su vuelta a La Pampa, sufrió un violento choque en la Ruta Nacional 3, donde el joven Emanuel Leguizamón, quien ofició de cuarto árbitro, perdió la vida a sus 24 años.

Así quedó el vehículo donde viaja el cuerpo arbitral rumbo a La Pampa

El fútbol argentino está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del joven árbitro que perdió la vida en un vuelco cerca de Caleta Olivia, Santa Cruz.

El cuerpo arbitral se encontraba en viaje a la Pampa tras dirigir el primero de los partidos entre Boxing y la Amistad en el estadio Emilio Pichón Guatti de Río Gallegos. El partido correspondía a la final patagónica del Torneo Regional Federal Amateur, en el que finalizaron 2 a 2.

Sin embargo, al día siguiente se dio a conocer la noticia del choque del vehículo y la lamentable noticia del fallecimiento de Emanuel Leguizamón. Las primeras imágenes del vehículo dado vuelta estremecieron a los simpatizantes del fútbol sureño que habían presenciado la gran final regional.

Por otro lado, también preocupó el estado de salud del resto del cuerpo arbitral. El juez principal, Cristian Rubiano, y los dos asistentes, Yasu Muñoz y Diego Pereyra, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde se encuentran en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Diego Leguizamón falleció a sus 24 años

En estos momentos, las autoridades locales avanzan en las investigaciones para determinar qué fue lo que generó el vuelco y dar la explicación correspondiente.

A raíz de la noticia, la AFA, a través de la cuenta de X de la Liga Profesional de Fútbol, dio a conocer sus condolencias hacia los familiares y determinó un minuto de silencio entre los partidos de este lunes y martes.

En los medios locales trascendió la pasión que tenía Emanuel Leguizamón por el arbitraje y su sueño por dirigir en un mundial de fútbol. Además, se viralizó una foto suya posando en el Glaciar Perito Moreno antes de dirigir su último partido en Río Gallegos. “Ser árbitro en mi hermoso país”, detalló en el pie de la publicación en su cuenta personal de Instagram.

Cabe destacar que con tan solo 24 años, Leguizamón ya pertenecía a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF) y dirigió partidos en la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Torneo Regional Amateur con una fuerte proyección a futuro en la zona pampeana.

En su carrera pudo lograr un contrato como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras tener el visto bueno de los veedores de dicha asociación, aunque repartía su tiempo entre trabajo y arbitraje.