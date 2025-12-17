La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó un evento institucional de alto nivel junto a Brand Finance, la firma líder mundial en valoración de marcas, hoy 16 de diciembre a las 14:30 (hora local) en el Emirates Stadium, donde presentó oficialmente el valor global de la marca AFA y su estrategia de expansión internacional, en el marco de su proceso de crecimiento global.

El encuentro tuvo lugar en Londres, uno de los principales centros financieros, deportivos y culturales del mundo, y reunió a referentes del deporte, la industria del marketing, la tecnología y los negocios, consolidando la proyección internacional del fútbol argentino y el posicionamiento global de la marca AFA.

Los invitados participaron, además, de una recorrida especial por las instalaciones del Emirates Stadium, reforzando el vínculo entre la institución y uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

Uno de los ejes centrales del evento fue la presentación del valor de marca de la AFA y su estrategia de expansión global, a cargo de Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la Asociación .

Durante su exposición, Petersen afirmó: “La AFA está atravesando un momento histórico. Hoy no solo hablamos de resultados deportivos, sino de una transformación profunda que nos permitió convertirnos en una marca global, con identidad, valores y una estrategia clara de crecimiento internacional.”

El ejecutivo destacó la relevancia de Londres dentro del plan estratégico de la institución: “Elegimos Londres porque es una ciudad clave para el deporte, el marketing y los negocios globales. Este tipo de encuentros forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer la presencia de la AFA en los principales mercados del mundo.”

Asimismo, subrayó la importancia de la planificación y la profesionalización en el proceso de crecimiento: “El crecimiento de la AFA se apoya en la planificación, la profesionalización de la gestión y en la construcción de alianzas estratégicas que generen valor real y sostenible.”

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo con la Selección Argentina, quien brindó una entrevista especial que generó gran expectativa entre los asistentes y la prensa internacional.

Martínez expresó: “La AFA representa mucho más que fútbol. Representa valores, identidad y una manera muy especial de vivir este deporte en todo el mundo. Ver cómo sigue creciendo a nivel internacional es un orgullo enorme para todos los que vestimos esta camiseta.”

El arquero también se refirió al impacto global de la Selección Argentina y su conexión con los hinchas: “La pasión por la Selección Argentina no tiene fronteras. En cada país hay fanáticos que sienten esta camiseta como propia, y eso es algo único que nos identifica y nos fortalece.”

La presentación de Brand Finance, a cargo de Hugo Hensley, Director y Head of Sports Services de la consultora , constituyó otro de los momentos centrales de la jornada.

Hensley dio a conocer el valor de marca de la AFA y analizó su posicionamiento dentro del ecosistema deportivo global. Señaló que el crecimiento y la capacidad de reinversión de la Asociación están directamente vinculados al valor que la marca genera para sus sponsors, destacando que la AFA se posicionó como la federación con mayor cantidad de patrocinadores a nivel mundial, un reflejo del creciente interés global por asociarse a sus valores e identidad.

Los datos presentados señalaron que los fanáticos del fútbol muestran mayor conocimiento, afinidad y uso de las marcas vinculadas al deporte, lo que se traduce en un retorno de inversión concreto para los socios comerciales. Este modelo explica la capacidad de la AFA para construir alianzas sólidas y sostenidas a nivel internacional".

Asimismo, el encuentro incluyó la participación de Genius Sports, líder global en datos deportivos y tecnología, representada por Jonny Katanchian , presentó perspectivas sobre innovación, datos y tecnología aplicadas al deporte, destacando su rol en el crecimiento digital y comercial del ecosistema AFA.

El evento se desarrolló en colaboración con Arsenal Football Club, con la participación de Tom McCann, Venue Director del club , reforzando el vínculo entre la AFA y una de las instituciones más reconocidas del fútbol europeo.

Este encuentro en Londres reafirmó el posicionamiento de la AFA como una de las marcas deportivas más relevantes del mundo, combinando éxito deportivo, gestión estratégica, innovación tecnológica y alianzas con líderes globales en branding, tecnología y datos. La institución continúa afianzando su presencia internacional con una estrategia integral que trasciende fronteras y proyecta al fútbol argentino a nuevos mercados.