Esta mañana, las autoridades de Estados Unidos informaron que hallaron muerta a Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, desde el pasado 23 de febrero.

La chica de 27 años, oriunda de la localidad de Banfield en Buenos Aires, había tenido un último contacto con su madre la semana pasada. Desde allí, nadie supo más sobre su paradero.

Las últimas horas de Narela Barreto

Milagros, la prima de Narela, relató los últimos contactos en diálogo con Telenoche. “ El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. El celular estaba prendido porque le llegaban las dos tildes ”, explicó.

Sin embargo, cuando se enteraron de la desaparición “ el celular se apagó, no le llegaron más mensajes” .

Inmediatamente, los amigos residentes en Estados Unidos comenzaron a difundir su búsqueda y colgar folletos; mientras que los familiares en argentina se comunicaron con el consulado para obtener información.

Narella Barreto

El último mensaje que envió Narela fue a su mamá. “Lo último que dijo es que se iba a trabajar” , contó Milagros y agregó: “ No sé con quién habrá hablado tenía muchas amigas”.

“El que la vio fue un chico del edificio, la vio tomarse un auto de aplicación, más de eso no sabemos” , detalló la prima.

El hermano de la joven, Santiago, contó que ella hablaba todos los días con su madre sin falta. Al no contestar, llamaron a un amigo de Narela para que vaya a su departamento con la policía.

“Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, aseguró.

El padre de la joven viajó hacia Estados Unidos para acceder a los videos de seguridad y poder rastrear los últimos movimientos de su hija. A su vez, la policía local intervino su celular para obtener más información.

Quién era la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles

Narela Barreto tenía 27 años. Ella era oriunda de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.

La joven se mudó a Estados Unidos hace solo dos años y contaba con toda la documentación migratoria legal, correspondiente para su residencia en el país, según sus allegados.

“Ella era traductora, porque sabía inglés. Acá tenía un kiosco, trabajábamos con ella. Decidió irse por un casamiento y se quedó a trabajar allá para progresar” , contó Milagros.

La joven contaba con todos los papeles en regla y la VISA al día, por lo que permanecía en Estados Unidos de manera legal desde junio de 2024.