Diego Leuco confesó cuáles fueron las peores adicciones que tuvo a lo largo de su vida. "Podía perder el control", lamentó en una entrevista con Gastón Pauls y contó por qué no puede dejar una de ellas.



El periodista fue invitado al programa "Seres Libres" de Crónica y habló sobre uno de los momentos más difíciles que tuvo que atravesar en relación a los vicios.

" Tuve una adicción muy grande al entrenamiento , a lo físico, a lo que supuestamente era el bienestar físico", lamentó y explicó que cuando era chico él sentía que "tenía bastante exceso de peso, como treinta kilos más".

En este sentido, consideró que comenzó a tener "una adicción medio tóxica" con la preparación física, al punto de estar "tres horas por día y pesando la comida".

Si bien Leuco explicó que pudo superarla, admitió: "Fue un año en el que por primera vez sentí que podía perder el control sobre algo, como que algo tomaba mis decisiones por mí".

Diego Leuco reveló cuál es la adicción que no pudo dejar

Durante la misma charla, el actual conductor de Luzu TV sostuvo que en su actualidad le sucede lo mismo con el cigarrillo. "Es lo que más me jode, porque arranque de grande", lamentó.

" Es un cigarrillo más por ansiedad, fumo cuando no tengo nada que hacer . Cuando me mude solo apareció el 'puchito de estar solo' y ese es el que más cuesta soltar", admitió Leuco.