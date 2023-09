Así fue el debut del nuevo conductor de La Peña de Morfi: "Espero estar a la altura"

En una nueva edición de La Peña de Morfi debutó Diego Leuco como conductor del ciclo de Telefe. El periodista reemplazará a Georgina Barbarrosa, mientras ella se recupere de una intervención quirúrgica que le llevará al menos tres semanas.

"Estoy muy contento de estar acá y esperamos estar a la altura", sostuvo el expresentador de Telenoche al iniciar el programa y obtuvo un gran recibimiento de parte de su co-conductora, Jesica Cirio, y el resto de sus compañeros.

En relación a su compañera, contó que, si bien no se conocían personalmente, intercambiaron mensajes y él aceptó " con entusiasmo ". " En el pasado tuve la oportunidad de asistir como invitado a La Peña y estoy realmente emocionado por esta oportunidad ", manifestó.

El hijo de Alfredo Leuco contó que tras su salida del noticiero de El Trece " había decidido tomar un respiro de la televisión por un tiempo ". Sin embargo, explicó: "Considere que esta sería una excepción interesante. Además, esta será mi primera vez en Telefé".

Actualmente, el periodista obtuvo un gran crecimiento en su carrera profesional al conducir el ciclo Antes que Nadie, por el canal de streaming de Luzu TV. Mientras que también viene de realizar dos Gran Rex, junto al equipo.

La reacción de Georgina Barbarrosa al enterarse quién conduce La Peña de Morfi



En una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), la conductora reveló su alegría de que sea Leuco quien ocupe su lugar. " U n amor, me encanta, me encanta ", manifestó.

En este sentido, le consultaron si estaba dentro de las posibilidades que ella no regrese al programa y quede él a cargo. " No, yo voy a volver, pero si se quiere quedar Leuco, que se quede. A mí me encanta, me parece un chico bárbaro, súper preparado y re buena onda ", expresó.

Además, remarcó que "La Peña es de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años " y volvió a reconocer el trabajo de Gerardo Rozín, quien fue creador del ciclo.

Recientemente, la conductora debió operarse de una de sus rodillas por lo que estará ausente durante los próximos programas. "Salió todo bien, ya en la habitación", escribió tras la intervención y contó que al día ya pudo volver a caminar.