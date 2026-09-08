Tras años paralizada, el Gobierno edifica la autopista Norte más esperada del continente que enlaza cinco importantes municipios.

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Luego de múltiples años de postergaciones, ajustes técnicos y debates sobre el impacto ambiental, la ampliación de la autopista Norte de Bogotá finalmente iniciará su fase de construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura ha confirmado la firma del acta que permitirá llevar adelante un proyecto destinado a descongestionar uno de los trayectos más críticos del país y mejorar la conexión con los municipios de la Sabana norte.

Considerada como una obra estratégica para la movilidad regional, impactará directamente a miles de conductores que realizan diariamente el trayecto entre Bogotá y localidades como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El plan incluye la ampliación de carriles, la construcción de nuevas ciclorrutas, la mejora de andenes y la habilitación de infraestructura para el transporte público masivo.

Además de aliviar los tiempos de desplazamiento, el proyecto persigue también el objetivo de reforzar la competitividad del norte de la capital y estimular el crecimiento urbano que ha tenido lugar en esta región en los últimos años.

¿En qué consiste la ampliación de la autopista Norte en Bogotá?

La intervención se concentrará inicialmente entre las calles 191 y 245, uno de los puntos con mayor congestión vehicular. Allí comenzarán los trabajos de adecuación del terreno, ajustes de drenaje y ampliación de la calzada.

El proyecto contempla la ampliación de la autopista Norte hasta completar 12 carriles en algunos tramos, incluyendo carriles mixtos, carril exclusivo para transporte masivo y nuevas conexiones viales. También se construirán puentes peatonales, ciclorrutas continuas y andenes más amplios para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

Actualmente, este corredor soporta cientos de miles de desplazamientos diarios, con tiempos de viaje que pueden superar las dos o tres horas en horas pico. Con la ampliación, se proyecta una reducción significativa en los trancones y una movilidad más fluida hacia el norte de la Sabana.

Tras años paralizada, el Gobierno edifica la autopista Norte más esperada del continente que enlaza cinco importantes municipios. Freepik

Municipios que se beneficiarán con la nueva autopista Norte

La obra impactará directamente a cinco municipios estratégicos del norte de Bogotá:

Chía

Cajicá

Zipaquirá

Sopó

Tocancipá

Qué pasos siguen después del acta de inicio

Paralelamente, se realizarán los ajustes técnicos finales requeridos por la autoridad ambiental, los cuales se vinculan a drenaje, manejo de humedales y compensaciones ecológicas. Este procedimiento es imperativo para asegurar que la obra progrese sin demoras adicionales.

Con la firma del acta de inicio, el concesionario podrá dar comienzo a las primeras actividades constructivas, que incluyen cercas, señalización, adecuación del terreno y labores preliminares de ingeniería.

El cronograma contempla diversas fases de construcción con el objetivo de evitar cierres totales de la vía, priorizando intervenciones parciales y asegurando la circulación vehicular.

¿Qué ventajas aportará la ampliación de la autopista Norte?

Se anticipa que la nueva infraestructura contribuya a la mejora de la seguridad vial y a la disminución de los puntos críticos donde en la actualidad se producen accidentes de forma recurrente.

Los beneficios más significativos del proyecto son los siguientes: