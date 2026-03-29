Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima y una de las más importantes del sector alimentario argentino, dejó de pertenecer a la familia fundadora después de más de 90 años. Tras varios meses de negociaciones, el Grupo Arcor y Danone compraron el 51% que aún no controlaban y pasaron a quedarse con el total de la compañía. Con el cierre de la operación, Arcor y Danone pasaron a ser dueñas del 100% de Mastellone Hermanos. Hasta ahora, ya tenían el 48,68% de las acciones, porcentaje que aumentaron al adquirir el 51% restante. A partir de este cambio, Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, quedará a cargo de todo el negocio lácteo. De esta manera, se unificarán bajo una sola estructura las operaciones que antes estaban separadas entre Mastellone, Danone y Logística La Serenísima. Desde las compañías informaron que la nueva empresa tendrá un CEO independiente, cuyo nombre ya está definido, pero será anunciado una vez que la operación reciba la aprobación final. “El nuevo joint venture estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y operará el negocio lácteo de Danone en Argentina, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima”, señalaron en un comunicado oficial. Uno de los principales cambios será la unificación de todos los productos bajo una misma empresa. La nueva estructura concentrará la producción y venta de quesos, dulce de leche, yogures, manteca, crema y postres. Desde Danone destacaron que esta integración permitirá crecer y mejorar la eficiencia. “La combinación de nuestras capacidades creará más oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, con el objetivo de acercar productos lácteos de calidad a más consumidores”, afirmó Antoine de Saint-Affrique, CEO de la compañía. Por su parte, Alfredo Pagani, presidente del Grupo Arcor, aseguró que el acuerdo es una apuesta de largo plazo: “Este joint venture permitirá sumar fortalezas de ambas empresas y acelerar el crecimiento con una estrategia unificada”. La compra se concreta sobre una compañía de gran peso en el mercado, aunque golpeada por la crisis del sector y la caída del consumo. Mastellone Hermanos cerró 2025 con ingresos por $ 1.887.057 millones, lo que refleja la magnitud de su operación en el país. Sin embargo, también registró una pérdida neta de $ 65.364 millones, producto del aumento de los costos y un contexto económico adverso. En este escenario, el nuevo control buscará mejorar la eficiencia y sostener el liderazgo de La Serenísima en el mercado. Desde comienzos de los años 2000, la empresa estaba bajo el control del fondo Dallpoint, que había tomado una participación mayoritaria tras una reestructuración de deuda. En 2015, luego del fallecimiento de Pascual Mastellone, sus herederos firmaron un acuerdo que permitía a Arcor comprar acciones de manera gradual. Ese acuerdo establecía que, entre 2020 y 2025, Arcor y Bagley podían adquirir hasta el 100% de la empresa. La última compra había sido en 2020, cuando pagaron u$s 20 millones por el 0,7%, alcanzando el 48,68% que tenían hasta ahora. El proceso que terminó con la venta comenzó en abril de 2025, cuando Arcor y Danone anunciaron su intención de quedarse con el 100% de Mastellone Hermanos. Un mes después, la familia Mastellone rechazó una primera oferta, pero las negociaciones continuaron hasta llegar a un acuerdo.