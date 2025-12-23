El guanaco volvió al Chaco después de 110 años y marcó un hito en la conservación argentina. El operativo, realizado por la Fundación Rewilding Argentina junto a la Provincia y la Administración de Parques Nacionales, logró reintroducir a esta especie en el Parque Nacional El Impenetrable, donde había desaparecido hace más de un siglo.

¿Por qué es importante el regreso del guanaco?

La extinción regional del guanaco dejó un vacío ecológico enorme. Este animal es el mayor herbívoro de Sudamérica y cumple un rol clave en la dinámica del ecosistema.

Su presencia ayuda a mantener la vegetación y a sostener la cadena alimentaria, lo que favorece la biodiversidad en el monte chaqueño.

¿Cómo fue el operativo para traerlo de vuelta?

El regreso del guanaco no fue casual. El equipo trabajó durante meses en la Patagonia para diseñar un plan seguro y eficiente. La técnica elegida fue un arreo controlado con cuatro motos en forma de “V”, que guiaron a los animales hacia un embudo y luego a la manga del tráiler.

Todo se hizo en la estepa del noroeste de Santa Cruz, dentro del Parque Patagonia. Cada paso se planificó para cuidar el bienestar de los animales: se respetaron los grupos familiares, se evitó separar crías y se redujo el estrés durante el traslado.

Después del arreo, los guanacos viajaron por tierra hasta el Chaco, en un operativo sin precedentes en la historia de la fauna argentina.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

En los próximos días, la Fundación Rewilding Argentina dará detalles sobre el traslado y los desafíos que enfrentaron para que el guanaco vuelva a formar parte del paisaje chaqueño.

Este proyecto busca restaurar el equilibrio ecológico y abrir una nueva etapa para la conservación en el país.

A su vez, hace unas semanas apareció un mamífero extinto localmente, un acontecimiento que renueva las esperanzas para una de las especies más amenazadas de Sudamérica.

El hito corona más de ocho años de trabajo sostenido dedicado a la conservación de este carnívoro acuático icónico.

Se trata de una familia entera de nutria gigante que fue liberada en el Gran Parque Iberá, en el corazón de Corrientes.