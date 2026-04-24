Un descubrimiento arqueológico en el corazón de Montevideo, Uruguay, nos está brindando una nueva visión acerca de la existencia colonial en el Río de la Plata. Lo que se inició como una labor habitual para la instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo culminó en la revelación de restos históricos de considerable trascendencia, convirtiéndose en uno de los hallazgos más significativos de la urbe. Los restos hallados proporcionan información crucial sobre la realidad de la vida de los primeros pobladores de Uruguay, subrayando la importancia del agua en la cotidianidad de ese periodo. La arqueóloga Nicol de León, líder de la investigación, destacó que el hallazgo abarca “una considerable cantidad de estructuras de diversas épocas, así como objetos pertenecientes a la época colonial y la fase inicial de la independencia” del país uruguayo. Durante la ejecución de las obras para la instalación de un ascensor y la mejora de la accesibilidad del museo, los operarios realizaron un descubrimiento inesperado: estructuras arqueológicas coloniales en notoria conservación en el subsuelo. Los hallazgos arqueológicos incluyen: Los objetos desenterrados son de considerable interés para el estudio del pasado. El descubrimiento más notable se refiere a una antigua fuente de agua de probable origen colonial, conforme a las primeras conjeturas de los arqueólogos. A pesar de que las excavaciones continúan, la estructura exhibe características arquitectónicas inusuales que la diferencian de otros restos hallados en el sitio. Este hallazgo ha suscitado un gran interés en la comunidad arqueológica, ya que podría ofrecer información valiosa sobre la historia de la región y las civilizaciones que habitaron en ella. La historiadora Ana Ribeiro, viceministra de Educación y Cultura de Uruguay, indicó que el acceso al agua representó uno de los mayores desafíos durante el periodo colonial en Montevideo. Según su explicación, al ser una "ciudad amurallada", los momentos de guerra o asedio aislaban completamente a la población, que dependía exclusivamente de las fuentes internas para su abastecimiento. El desafío radicaba en la escasez de agua, lo que convertía a cada fuente en un recurso estratégico esencial para la supervivencia de la comunidad. Ribeiro añadió un detalle que aporta aún más interés al hallazgo: no todas las fuentes de agua tenían el mismo prestigio en la Montevideo colonial. Según explicó, las del oeste eran consideradas las más puras y saludables, al punto de originar verdaderas leyendas entre los pobladores. Una de las más célebres era la fuente abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros habitantes de la ciudad, a la que se atribuían propiedades curativas. Aunque todavía no se ha confirmado, los arqueólogos no descartan que la estructura descubierta en el Cabildo esté vinculada a esta histórica fuente, un hallazgo que podría reescribir parte del pasado urbano de Montevideo. De acuerdo con De León, los objetos y estructuras descubiertos “nos brindan información sobre la vida, así como sobre la ciudad de Montevideo, desde la época colonial hasta el año 1800 y más allá”. Sistemas de abastecimiento de agua