“Es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual” en el agua potable que se distribuye en Montevideo y en el área metropolitana, informó OSE a través de un comunicado emitido en las últimas horas.

La empresa estatal explicó que “se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal”.

Esta situación empezó a suceder “luego de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía” en los últimos días, lo que “provoca color en el agua bruta a potabilizar en la planta de Aguas Corrientes”.

Pese a este fenómeno, OSE aseguró que no habrá “afectación para la salud”. A su vez, las autoridades informaron que personal de la empresa “ya se encuentra trabajando para la normalización del servicio”.