Un reciente estudio científico suma evidencia hasta ahora inédita sobre uno de los de los interrogantes más importantes de la historia antigua: el verdadero origen de las pirámides de Giza. Según esta investigación, estas estructuras no habrían sido construidas por los antiguos egipcios, sino por una civilización mucho más antigua y avanzada que desapareció sin dejar rastro. El trabajo fue realizado por el investigador independiente español António Ambrósio, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona y se difundió en la plataforma Academia.edu. Allí, el autor sostiene que las pirámides podrían tener una antigüedad de hasta 12.000 años. De confirmarse este dato, las construcciones se ubicarían miles de años antes del inicio del Egipto dinástico. La investigación propone que las grandes pirámides ya existían mucho antes del desarrollo de la civilización egipcia tal como la conocemos. El autor sugiere que los egipcios posteriores, al encontrarse con estas estructuras masivas, habrían intentado replicarlas, aunque sin alcanzar jamás el mismo nivel técnico y precisión de las originales. Entre los puntos más destacados del estudio, se mencionan cuatro elementos clave que, según su visión, no encajan con la explicación histórica convencional: El autor sostiene que estos factores son indicios de la existencia de una civilización previa que poseía conocimientos avanzados en ingeniería y astronomía. Sin embargo, a pesar del impacto que estas afirmaciones generan en el público general y en los entusiastas de los misterios antiguos, el estudio enfrenta una barrera crítica: no cuenta con revisión científica por pares ni pruebas arqueológicas concluyentes que respalde la existencia de dicha civilización desconocida. Frente a estas afirmaciones, la comunidad científica mantiene la postura tradicional sobre el origen de las pirámides. Según el consenso arqueológico, estas construcciones fueron realizadas durante el reinado del faraón Keops, alrededor del año 2.500 antes de Cristo. Los especialistas respaldan esta teoría con evidencia concreta, como restos de trabajadores, herramientas, registros administrativos y hallazgos arqueológicos en la zona de Guiza. Estos elementos permiten reconstruir el proceso de construcción dentro del contexto del Antiguo Egipto. En este escenario, la hipótesis de una civilización desconocida continúa siendo una teoría sin confirmación. Si bien el trabajo de Ambrósio genera un gran interés y reabre el debate sobre las lagunas de la historia, la ciencia exige evidencias sólidas e irrefutables para modificar los libros de texto que hoy enseñan el origen del Antiguo Egipto.