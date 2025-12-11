Paleontólogos de la Universidad de Loma Linda, en California, realizaron un descubrimiento histórico. Se trata de 16.600 huelas de dinosaurios terópodos, el grupo que incluye al famoso Tyrannosaurusrex. Este hallazgo, publicado en la revista científica PLOS One, representa el mayor registro mundial de pisadas de estos dinosaurios.

El estudio, fruto de seis años de trabajo de campo en Toro Toro, Bolivia también revela detalles inéditos sobre el comportamiento de los dinosaurios que dominaron la Tierra hace más de 60 millones de años. “ No hay ningún sitio en el mundo con tanta abundancia de huellas de terópodos ”, afirmó Roberto Biaggi, coautor del trabajo.

¿Qué encontraron los paleontólogos?

Además de las miles de huellas, el equipo documentó 1.378 rastros adicionales que muestran intentos de nado. Según los investigadores, los dinosaurios arañaron el fondo de un antiguo lago mientras trataban de mantenerse a flote. El rápido ascenso del agua selló estas marcas, permitiendo su conservación durante millones de años.

Huellas de dinosaurios en Toro Toro, Bolivia. (Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las huellas, impresas en sedimentos blandos, quedaron protegidas de la erosión gracias a las condiciones naturales del lugar. Sin embargo, los científicos advierten que la actividad humana puso en riesgo este patrimonio.

¿Por qué es un hallazgo tan importante?

Este descubrimiento ofrece una ventana única al comportamiento cotidiano de los dinosaurios, “algo que los esqueletos no pueden revelar”, explicó Anthony Romilio, paleontólogo de la Universidad de Queensland. Las huellas permiten saber cuándo caminaban, aceleraban, se detenían o cambiaban de dirección .

Parque Nacional Toro Toro, Bolivia. (Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La variedad de tamaños indica que en la zona se desplazaban desde terópodos gigantes de unos 10 metros de altura hasta pequeños ejemplares del tamaño de un pollo. Esto sugiere que los dinosaurios se movían en grupos, recorriendo una antigua autopista costera que conectaba el sur de Perú con el noroeste argentino.

Un misterio aún sin resolver

Los expertos manejan varias hipótesis acerca de por qué tantos dinosaurios pasaban por la meseta . Podría tratarse de un gran lago de agua dulce al que acudían regularmente, o incluso de una migración masiva en busca de nuevos territorios. “Sospecho que con los años se descubrirán muchas más huellas en los bordes de lo que ya conocemos”, señaló Biaggi.

Hoy, Toro Toro es un parque nacional y se perfila como uno de los sitios paleontológicos más importantes de Sudamérica. Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre los dinosaurios, sino que también refuerza la necesidad de proteger estos tesoros naturales frente a las amenazas humanas.