En esta noticia Operativo sanitario en rastros del Estado de México

Las autoridades sanitarias federales encendieron las alertas en el Estado de México tras detectar riesgos de contaminación con clembuterol en carne de res procesada en distintos rastros y mataderos de la entidad. Como parte de un operativo conjunto, personal de la COFEPRIS y del SENASICA realizó acciones de verificación y control sanitario para evitar que productos contaminados lleguen a los consumidores.

De acuerdo con la información oficial, las inspecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo de 2026 en establecimientos ubicados en Ecatepec de Morelos, La Paz, Tlalnepantla y Teoloyucan. Las autoridades detallaron que estos centros concentran el procesamiento de aproximadamente 6 mil 910 cabezas de ganado al mes, lo que elevó la preocupación por el posible alcance del problema sanitario.

El color de la grasa de la carne se debe a la alimentación del novillo.

Operativo sanitario en rastros del Estado de México

En imágenes difundidas por las dependencias federales se observan canales de carne aseguradas con sellos sanitarios y personal realizando revisiones dentro de los rastros.

El operativo fue encabezado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), como parte de las acciones “para proteger la salud del pueblo de México”.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es combatir la presencia de clembuterol, una sustancia prohibida para engorda de ganado destinada al consumo humano. “¡Operativo conjunto por tu salud! La COFEPRIS y el SENASICA actúan contra la contaminación con clembuterol en el Estado de México”, señalaron ambas instituciones en el mensaje difundido tras las inspecciones.

Ecatepec de Morelos, La Paz, Tlalnepantla y Teoloyucan. Profeco

Riesgos a la salud por consumo de clembuterol

El clembuterol es un compuesto utilizado ilegalmente para aumentar la masa muscular y reducir grasa en el ganado, pero su consumo puede provocar graves afectaciones en las personas.

Seún estudios, los expertos advierten que entre los síntomas más comunes están taquicardia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, temblores musculares y aumento de la presión arterial.