La presión alta podría tener un origen más preciso de lo que se creía: médicos identificaron un “interruptor oculto” en el cerebro que influye directamente en la hipertensión. El hallazgo abre la puerta a tratamientos más específicos para una de las enfermedades más comunes en Estados Unidos. El descubrimiento apunta a una región del tronco cerebral vinculada con la respiración y la contracción de los vasos sanguíneos. Según los investigadores, este mecanismo podría explicar por qué algunas personas desarrollan presión alta incluso sin factores de riesgo tradicionales. El estudio, publicado en la revista científica Circulation Research, sugiere que intervenir en este sistema permitiría reducir la presión arterial sin afectar otras funciones del cerebro, lo que representa un posible cambio en la forma de tratar la hipertensión. Los médicos identificaron una zona específica llamada región parafacial lateral, ubicada en el tronco cerebral, que actúa como un regulador clave de la presión arterial. Esta área, encargada de funciones automáticas como la respiración, también está conectada con los nervios que contraen los vasos sanguíneos. Cuando se activa en exceso, provoca un aumento de la presión arterial. Los investigadores comprobaron que, en personas con hipertensión, esta región está hiperactiva. Al desactivarla en pruebas experimentales, los niveles de presión volvieron a valores normales. El estudio también detectó un vínculo directo entre ciertos patrones respiratorios y la presión alta. En particular, las exhalaciones forzadas —como las que ocurren al toser, reír o hacer ejercicio— activan esta zona del cerebro. Uno de los mayores avances del estudio es que no sería necesario intervenir directamente en el cerebro para controlar este mecanismo. Los científicos descubrieron que esta región cerebral se activa a partir de señales que provienen de los cuerpos carotídeos, ubicados en el cuello y responsables de medir el oxígeno en la sangre. Esto abre una vía de tratamiento más segura, ya que estos sensores pueden ser atacados con medicamentos sin necesidad de actuar sobre el cerebro. Los especialistas están evaluando un enfoque innovador que podría cambiar el manejo de la hipertensión: Este enfoque es especialmente prometedor para personas con apnea del sueño, una condición que incrementa la actividad de estos sensores durante la noche. Aunque el hallazgo aún se encuentra en fase de investigación, los expertos consideran que podría transformar el tratamiento de la hipertensión en los próximos años. Identificar el origen neurológico de la presión alta permite pensar en terapias más precisas, especialmente en pacientes que no responden a los tratamientos tradicionales. Además, el vínculo con la respiración abre la posibilidad de incorporar estrategias complementarias, como el control de patrones respiratorios, para mejorar el manejo de la enfermedad. En un contexto donde millones de personas dependen de medicación diaria para controlar la presión arterial, este descubrimiento podría marcar un punto de inflexión hacia soluciones más efectivas y personalizadas.