Quedaron ya atrás los dos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa a la vez que se termina un mes entero casi sin feriados. Sin embargo, en los últimos días de abril, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso adicional y así, se dará lugar a cuatro jornadas consecutivas de descanso. En un mes que casi no tuvo asuetos nacionales despues de Pascua, estos trabajadores podrán aprovechar el feriado que se empalma al fin de semana largo por el Día del Trabajador para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño. En este caso, no se trata de un asueto a nivel nacional, sino de un feriado local para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El jueves 30 de abril será feriado en esta localidad que empalmará el descanso con el fin de semana largo del Día del Trabajador y tendrán 4 días sin actividad: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a los climas moderados para dar paso al invierno. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: