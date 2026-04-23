El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) alberga todas las posibilidades que se pueden dar dentro de un proceso sucesorio. En este sentido, muchas personas se preguntan qué sucede cuando el testamento del causante (fallecido) es escrito afuera de la Argentina. ¿Tiene validez? La respuesta es sí, pero tiene condiciones. El Código Civil y Comercial de la Nación regula este tema en sus artículos 2645 y siguientes. La norma establece que un testamento otorgado en el exterior puede ser válido en Argentina siempre que cumpla con las formas exigidas por: Esto se conoce como el principio de equivalencia de formas: alcanza con que el documento sea válido en alguno de esos sistemas jurídicos para que pueda tener efectos en el país. Sin embargo, hay requisitos adicionales que no se pueden saltear. Presentar un testamento extranjero ante la justicia argentina implica cumplir una serie de pasos formales: Cuando el causante dejó propiedades en Argentina y en el exterior, pueden activarse dos o más procesos sucesorios en paralelo, cada uno regido por la ley del país donde están los bienes inmuebles. Esto es así porque el Código argentino aplica el principio de fraccionamiento para los inmuebles: cada país regula los que están en su territorio. Para bienes muebles (dinero en cuentas bancarias, acciones, joyas), la situación puede ser distinta y depende de los tratados internacionales vigentes. Argentina tiene acuerdos con varios países de la región, como Uruguay, Paraguay y Bolivia, dentro del marco de los Tratados de Montevideo. En estos casos, lo más recomendable es actuar con asesoramiento legal de un abogado para evitar que los plazos o las formalidades de un país bloqueen el proceso en otro.