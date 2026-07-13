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Decretaron un nuevo feriado el jueves 16 de julio y todas estas personas contarán con un día extra de descanso en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires.
Tras el feriado nacional del 9 de julio, fecha en la que se conmemoró el Día de la Independencia, confirmaron un nuevo asueto que beneficiará a miles de trabajadores previo al receso escolar por vacaciones de invierno.
¿Por qué es feriado el jueves 16 de julio y a quiénes beneficia?
El asueto local está programado para el próximo jueves 16 de julio en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, por sus respectivas celebraciones patronales, por lo que un gran número de pobladores se verá exento de ejercer sus labores en la antesala a las vacaciones de invierno.
Además, esta jornada de descanso será un día después del partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo.
Las localidades que tendrán un asueto serán:
- Benito Juárez
- Cañuelas
- Carlos Casares
- Carmen de Areco
- Carmen de Patagones
- Chivilcoy
- General Lamadrid
- General Rodríguez
- General Villegas
- Las Flores
- Lobería
- Necochea
- Pellegrini
- Zárate
El calendario de feriados nacionales en 2026
De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.