Tras el fin de semana largo por el Día de la Revolución, un grupo de argentinos disfrutará de un nuevo feriado a inicios de mes. Se trata de un descanso para el miércoles 3 que podrá ser aprovechado para recargar energías.

Quiénes tendrán un asueto el miércoles por el feriado

El calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires informó que durante el sexto mes del año habrá un descanso.

El miércoles 3 será feriado en la localidad de Ascensión, ubicada dentro del partido de General Arenales. Se debe a que la fecha coincide con las Fiestas Patronales de la ciudad, por lo que será asueto administrativo.

El descanso será obligatorio para la administración pública y los empleados del Banco Provincia, mientras que para los trabajadores privados será opcional según elija el empleador.

Cuándo son los próximos feriados a nivel nacional

El esquema de días feriados y no laborables del 2026 es el siguiente:

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre