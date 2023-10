De cuánto es la millonaria cifra que reclaman los actores en Hollywood para levantar la huelga y volver a grabar tus series favoritas

Hace varios meses que los actores de Hollywood están en huelga y las series y películas producidas en Estados Unidos no se están filmando.

En las últimas semanas, el intento de conciliación entre los grandes estudios y el sindicato de actores de Estados Unidos (SAG- AFTRA) volvió a fracasar, ya que la brecha es demasiado grande para continuar con las conversaciones.

La huelga de actores piden una cifra millonaria para volver a producir series y películas. (Foto: archivo)

¿Cuál es la cifra millonaria que pide SAG AFTRA para levantar la huelga?

El sindicato de actores de Estados Unidos pretende 500 millones de dólares para los salarios residuales anuales, mientras que la Alianza de Productores de Cine y Televisión solamente está dispuesta a pagar 20 millones de dólares.

La brecha por la cual no llegaron a un acuerdo es de 480 millones de dólares al año. Y, por lo tanto, hasta que no se llegue a un acuerdo, la industria del entretenimiento de EE. UU no volverá a producir.

¿Cuáles son los otros motivos por los que no se levanta la huelga de actores de Hollywood?

Además del aumento de los salarios residuales, las dos partes tampoco llegan a un acuerdo en otras cuestiones, incluido el uso de la inteligencia artificial y los aumentos de las tarifas mínimas.

Pero sin duda, lo que rompió las conversaciones entre los estudios y los actores de Hollywood fue la diferencia de dinero por los residuos de transmisión.

Los residuos de transmisión en streaming han sido fundamentales para las huelgas tanto de escritores como de actores.