Un argentino viajó a Chile, se tiró al vacío y logró un récord histórico que nadie había conseguido. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Un piloto argentino escribió una página histórica para el deporte continental tras competir en Chile y alcanzar una marca inédita que nunca antes se había registrado en un Campeonato Panamericano.

La hazaña llegó después de una serie de vuelos en los que la precisión fue determinante y terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos del certamen.

El protagonista es Andrés Racca, oriundo de Zenón Pereyra, Santa Fe, quien se consagró campeón del Panamericano de Parapente de Precisión 2026 , disputado en la ciudad chilena de Arica.

Además del título, consiguió un récord que sorprendió incluso a la organización y que terminó siendo clave para su histórica actuación.

Andrés Racca hizo historia en Chile con un récord panamericano de parapente

El santafesino obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Parapente de Precisión y estableció un Récord Panamericano, que lo llevó a manifestar su más profunda emoción en diálogo que mantuvo con el medio local, Radio Rafaela.

El argentino obtuvo este logro realizar dos aterrizajes perfectos consecutivos, una maniobra conocida en la disciplina como “doble cero”.

En este deporte, el desafío consiste en aterrizar sobre una diana electrónica y lograr que el primer contacto del pie quede exactamente en el centro del objetivo. La distancia se mide en centímetros, por lo que cualquier pequeño desvío provocado por el viento puede modificar el resultado.

Durante la competencia, Racca logró cuatro aterrizajes con una marca de cero centímetros y finalizó el torneo con un puntaje acumulado de apenas 35 centímetros, una actuación que le permitió quedar entre los mejores pilotos del continente .

El santafesino obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Parapente de Precisión y estableció un Récord Panamericano. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Cómo fue la última ronda que cambió por completo la clasificación

La definición del campeonato tuvo un desenlace inesperado. Antes de la última manga, el argentino ocupaba el cuarto lugar y su objetivo era mantener esa posición para cerrar una buena participación.

En su turno consiguió un aterrizaje de apenas un centímetro, un resultado que inicialmente le permitió conservar el cuarto puesto. Sin embargo, los pilotos que estaban por delante no lograron repetir sus mejores actuaciones.

Con esos resultados, Racca fue escalando posiciones hasta quedarse con el primer lugar del Panamericano. El líder de la clasificación también perdió terreno en la ronda decisiva y el santafesino terminó celebrando un título que parecía muy lejano apenas minutos antes.

Los inicios que llevaron al argentino a alcanzar un histórico logro

El campeón comenzó a practicar parapente hace aproximadamente 23 años y desde hace más de una década también se desempeña como instructor y piloto profesional de vuelos biplaza en una escuela ubicada en Zenón Pereyra.

Hace alrededor de tres años decidió especializarse en la modalidad de precisión, participando en competencias regionales y nacionales para sumar experiencia hasta conseguir la clasificación al Panamericano de Chile.

Aunque ganó la clasificación continental, Racca finalizó segundo en la tabla general del torneo detrás del piloto chino Yang Chen, campeón mundial que participó como invitado y no formaba parte de la disputa por el título panamericano.

Su actuación representó uno de los mayores logros para el parapente argentino y dejó una marca inédita en la historia de la competencia.