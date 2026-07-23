En esta noticia Cómo estará el clima en el AMBA durante los próximos días

El tiempo volverá a mostrar un cambio marcado en gran parte de la Argentina durante los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diferentes regiones del país estarán afectadas por tormentas, fuertes ráfagas de viento, nevadas y un importante descenso de la temperatura, en un escenario de inestabilidad que se extenderá por más de 70 horas.

Las alertas meteorológicas alcanzan principalmente al Litoral y el noreste argentino, donde se esperan tormentas de variada intensidad. En tanto, sectores de Cuyo y la cordillera podrían registrar episodios de viento Zonda y nevadas, mientras que la Patagonia continuará bajo la influencia de aire frío acompañado por fuertes vientos.

El cambio en las condiciones se producirá por el ingreso de una masa de aire frío que avanzará sobre el territorio nacional y se combinará con aire cálido y húmedo proveniente del norte. Esta interacción favorecerá el desarrollo de tormentas y un descenso de las temperaturas en varias provincias.

Por su parte, a través del portal especializado Meteored, el meteorólogo Christian Garavaglia explicó que el fortalecimiento de la circulación atmosférica favorece el transporte de humedad desde el norte del continente hacia la región central del país. Cuando esa humedad entra en contacto con aire frío, aumenta la probabilidad de precipitaciones, ráfagas intensas y otros fenómenos asociados a la inestabilidad.

Cómo estará el clima en el AMBA durante los próximos días

En la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. El aumento de la humedad y la nubosidad favorecerá la posibilidad de lluvias y chaparrones, mientras que las temperaturas se mantendrán en valores típicos del invierno.

Además, el ingreso de aire más frío mantendrá un ambiente fresco durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y posibilidad de nieblas en algunos sectores durante las primeras horas del día.

Por otra parte, si predominan los vientos del sudeste sobre el Río de la Plata, no se descarta la ocurrencia de una sudestada, un fenómeno que puede dificultar el drenaje natural de los cursos de agua y favorecer anegamientos en zonas bajas y costeras.

En este contexto, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos y alertas oficiales, especialmente en las provincias donde se prevén tormentas fuertes, ráfagas intensas, nevadas o viento Zonda. El cambio de tiempo se hará sentir en buena parte del país y marcará un escenario meteorológico muy diferente al de los últimos días.