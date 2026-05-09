El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes en el uso cotidiano, no obstante, muchos usuarios tienen dudas al utilizarlo. A lo largo de los años se creyó que introducir objetos metálicos en su interior puede provocar accidentes severos. No obstante, esta afirmación carece de argumentos, porque en determinados casos, los expertos sugieren la inclusión de una cuchara metálica en el interior del recipiente que contiene el líquido a calentar. En cambio, los utensilios con puntas o mangos complejos sí pueden ser peligrosos, ya que favorecen la acumulación de voltaje. La idea de colocar un objeto metálico en el microondas suele asociarse al riesgo de chispas, ya que estos pueden recibir las microondas emitidas por el aparato, acumular cargas eléctricas y concentrar voltaje. Esa concentración puede generar descargas y, en algunos casos, dañar el electrodoméstico. Sin embargo, las cucharas metálicas con forma curva son la excepción. Su diseño impide que haya un punto de alta concentración de carga eléctrica, lo que reduce el riesgo de chispas. Por ello, muchos fabricantes optan por formas redondeadas en su cubertería. Teniendo en cuenta lo anterior, los fabricantes sugieren introducir una cuchara dentro de la taza o vaso al calentar líquidos. Esta acción busca prevenir la denominada ebullición espontánea, un fenómeno en el que el agua excede los 100 °C sin exhibir un hervor visible, pero que puede estallar con el más ligero movimiento, ocasionando salpicaduras y quemaduras. La cuchara desempeña la función de disipar el calor, lo que disminuye la probabilidad de que el agua alcance temperaturas peligrosas, al ralentizar el proceso y reducir el riesgo de estallido. Para evitar el riesgo de ebullición espontánea, los expertos sugieren seguir los siguientes procedimientos: Para aquellos que usan el microondas de manera regular, es esencial conocer el uso correcto de utensilios. Los expertos destacan que siempre hay que usar recipientes aptos para microondas. Además, es importante mencionar que el diseño de los utensilios afecta su seguridad. Las formas redondeadas son más seguras en comparación con las que tienen mangos o puntas complejas.