Desarmar el cubo de Rubik suele ser cuestión de segundos, pero volver a alinear sus seis colores representa un dolor de cabeza para millones de personas.

Sin embargo, el reconocido youtuber español conocido como Cuby compartió la metodología definitiva para terminar con esta frustración histórica.

El truco no requiere ser un genio de la geometría ni memorizar ecuaciones imposibles para lograr el objetivo.

Con una secuencia lógica y ordenada, el rompecabezas más famoso del mundo puede completarse en pocos minutos aplicando un método paso a paso.

Cómo resolver el cubo de Rubik con el método para principiantes de Cuby

La clave del éxito reside en establecer una cara fija de trabajo desde el inicio . El creador de contenido aconseja mantener siempre el color blanco en la capa superior y el amarillo en la parte inferior.

El creador de contenido aconseja mantener siempre el color blanco en la capa superior y el amarillo en la parte inferior. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

A partir de esa posición inicial, el proceso se divide en una serie de movimientos clave que garantizan el orden de las piezas:

Primera fase: Armar una cruz blanca en la cara superior, haciendo coincidir los bordes con los centros laterales.

Segunda fase: Ubicar las esquinas blancas correspondientes y posicionar las aristas intermedias.

Tercera fase: Orientar la capa inferior creando una cruz amarilla y ajustando sus esquinas finales.

Al seguir este patrón, las capas van encajando sin desarmar los avances previos. El secreto está en trabajar con la capa inferior antes de dar vuelta la estructura para los retoques finales.

La historia del cubo mágico que creó Ernő Rubik en 1974

Este icónico rompecabezas tridimensional fue ideado en mayo de 1974 por el profesor húngaro Ernő Rubik.

Originalmente, nació como un artefacto docente de madera para ayudar a sus estudiantes de arquitectura a comprender la geometría espacial.

La idea cobró impulso internacional cuando llegó a las ferias europeas de juguetes a finales de los años 70. Desde entonces, el diseño clásico de 3x3x3 se transformó en un fenómeno cultural masivo con competencias globales.

A lo largo de las décadas, el cubo conservó sus piezas clave: ocho vértices, doce aristas y seis centros fijos. Esa misma estructura es la que hoy permite aplicar soluciones algebraicas simples desde cualquier lugar.

El truco viral de cuatro pasos para armar el cubo de Rubik en redes

Más allá de la guía tradicional, en las plataformas digitales cobró fuerza un atajo alternativo de ejecución rápida.

Esta técnica simplificada promete orientar las caras repitiendo un único ciclo de cuatro movimientos directos.

El método consiste en bajar el lateral izquierdo, rotar la cara frontal noventa grados hacia la izquierda, subir el lateral izquierdo y girar la cubierta superior. La repetición constante de esta secuencia permite acomodar los bloques progresivamente.

Aunque requiere practicidad en las manos, este método dinámico se convirtió en la opción favorita de los usuarios en redes sociales.