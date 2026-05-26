El Ministerio TIC activó monitoreo 24 horas sobre infraestructuras críticas del Estado para proteger la transmisión de datos electorales durante la jornada del 31 de mayo.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) activó un plan especial de ciberseguridad para las elecciones presidenciales de 2026, orientado a enfrentar riesgos de desinformación digital, ciberataques y contenido manipulado mediante inteligencia artificial.

La medida fue anunciada por la ministra Carmen Murcia, quien confirmó además que desplegarán monitoreo permanente las 24 horas sobre plataformas y servicios estratégicos del Estado durante todo el proceso electoral, con especial atención a la jornada del 31 de mayo.

El Ministerio TIC activó monitoreo 24 horas sobre infraestructuras críticas del Estado para proteger la transmisión de datos electorales durante la jornada del 31 de mayo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué acciones desplegará el Ministerio TIC para proteger los comicios

En la última sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Cncse), la ministra, citada por Infobae Colombia, detalló que desde junio de 2023 se realizaron nueve mesas de trabajo interinstitucionales y Puestos de Mando Unificado para analizar el entorno político, social y los riesgos digitales asociados al proceso electoral.

El dispositivo de seguridad contempla monitoreo continuo a las infraestructuras críticas del Estado, coordinación con plataformas digitales, proveedores de internet y empresas de telecomunicaciones, y protección de la transmisión de datos electorales para garantizar la continuidad del servicio durante la jornada.

Simulacros y coordinación con la Registraduría y organismos de seguridad

Como parte de la preparación, el Ministerio ejecutó simulacros, pruebas de contingencia y ejercicios de respuesta ante ciberataques, en los que participaron la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, organismos de seguridad y defensa, y actores privados. El objetivo es anticipar escenarios de crisis y fortalecer la capacidad de reacción ante incidentes digitales.

El registrador Hernán Penagos precisó que el principal riesgo de las elecciones no está en el software ni en el código fuente, sino en la compra de votos, la financiación ilegal de campañas y otros delitos. Sin embargo, aclaró que la Registraduría trabajará para detectar y neutralizar información falsa, lenguaje de odio y ataques tanto en entornos digitales como físicos.

La amenaza de la inteligencia artificial y las campañas de desinformación

El plan de ciberseguridad reconoce específicamente la amenaza que representa la circulación de contenido manipulado mediante inteligencia artificial en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El Gobierno, a través del Ministerio TIC, está activo para identificar y bloquear campañas coordinadas de desinformación, deepfakes y otras técnicas de manipulación que puedan inducir a error a la ciudadanía o distorsionar la percepción pública del proceso electoral.

El plan de ciberseguridad incluye acciones para detectar deepfakes, desinformación y campañas coordinadas de manipulación digital. (Fuente: Freepik).

La ministra Murcia insistió en que el monitoreo continuo y la reacción inmediata ante incidentes digitales son cruciales para preservar la confianza en la democracia y en los resultados que se conocerán el 31 de mayo. “Trabajamos para proteger la integridad de las elecciones a través de la ciberseguridad, la continuidad de las telecomunicaciones y la coordinación permanente entre entidades”, afirmó.