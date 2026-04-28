En el último tiempo, el papel aluminio se consolidó como un gran aliado dentro del hogar. Aunque tradicionalmente se lo asocia con la cocina y la preparación de alimentos, cada vez más personas lo incorporan a distintas tareas domésticas por su practicidad. Dentro de este contexto, hay un truco que gana popularidad por sus múltiples beneficios: cubrir la alacena con papel aluminio. Se trata de una solución que ayuda a mantener los estantes en mejores condiciones, prolongar la vida útil de los muebles y facilitar el orden y la limpieza cotidiana. El papel aluminio cumple varias funciones cuando se utiliza como revestimiento en los estantes de la alacena. Una de las principales es actuar como barrera contra la humedad, un problema frecuente en la cocina debido al vapor que se genera al cocinar y que, con el tiempo, puede dañar la madera o la melamina. Además, protege las superficies de derrames, migas, grasa y restos de alimentos que suelen acumularse con el uso diario. De esta manera, evita manchas difíciles y el desgaste prematuro de los estantes. Otro punto a favor es que facilita la limpieza, ya que cuando se ensucia, basta con retirarlo y reemplazarlo, sin necesidad de frotar o utilizar productos especiales. Para usar este truco correctamente, se deben seguir estos pasos: No existe una regla fija para el recambio del papel aluminio en la alacena. En general, se recomienda reemplazarlo cuando esté visiblemente sucio, húmedo o dañado. En cajones y estantes de uso intensivo, como los que guardan cubiertos, especias o productos abiertos, el cambio puede hacerse una vez al mes. En cambio, en espacios que se utilizan con menor frecuencia, el aluminio puede mantenerse en buen estado durante varios meses sin problemas.