La expansión de las tarjetas con tecnología sin contacto abrió la puerta a nuevas formas de fraude electrónico. En este contexto, una práctica doméstica comenzó a circular entre usuarios: envolver las tarjetas en papel aluminio como método de protección. La idea, que a primera vista puede parecer exagerada, encuentra respaldo en principios físicos concretos. Especialistas en ciberseguridad analizan su eficacia y advierten sobre sus límites dentro de un ecosistema financiero cada vez más complejo. Las tarjetas modernas incorporan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que permite realizar pagos sin contacto mediante ondas electromagnéticas de corto alcance. Esta innovación agiliza las transacciones, pero también habilita riesgos como el “skimming” inalámbrico, una técnica que busca interceptar datos sin necesidad de contacto físico. Ante esta amenaza, el papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto similar al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos capten la información. De esta manera, el método puede reducir la posibilidad de lectura no autorizada en entornos concurridos como aeropuertos o transporte público. Especialistas coinciden en que el método tiene base científica, aunque su efectividad depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante RFID existen, pero son poco frecuentes en comparación con otras formas de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional. Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sostienen que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico. Sin embargo, remarcan que la distancia necesaria para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que limita el alcance real de estos ataques. En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección, pero no constituye una defensa completa ni imprescindible para la mayoría de los usuarios. El uso de papel aluminio no es un mito, pero tampoco una solución definitiva. Expertos en seguridad recomiendan priorizar herramientas diseñadas específicamente para este fin, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias con alertas en tiempo real. Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública. Entre ellos, el robo de credenciales digitales o ataques a plataformas online. El papel aluminio puede ser útil en situaciones puntuales, pero su impacto resulta limitado frente a los desafíos actuales de la ciberseguridad.