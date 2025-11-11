La astrología, que durante años fue una conversación de sobremesa o un pasatiempo, se convirtió en un nuevo aliado del turismo. Según un estudio de Booking, tres de cada 10 argentinos eligen destinos o fechas de viaje en función de su signo zodiacal, las fases lunares o la posición de mercurio retrógrado. De acuerdo con el informe, el comportamiento del consumidor cambió y las vacaciones comenzaron a planificarse según una “alineación energética” que busca conectar la experiencia con el estado emocional de cada viajero. Agencias de viajes y hoteles ya ofrecen paquetes y experiencias “energéticas”, que incluyen actividades como meditación, rituales de luna llena, sesiones de astrología o escapadas a lugares considerados de alta vibración. Según el informe, el 41% de los argentinos modificaría o cancelaría un viaje si un asesor espiritual o guía mística le recomendara hacerlo, mientras que el 31% reconsideraría sus planes ante una advertencia del horóscopo. Además, el 29% tendría en cuenta la influencia de Mercurio retrógrado para elegir las fechas de sus vacaciones. Desde Booking explican que el interés por conectar lo emocional con lo experiencial responde a un nuevo perfil de viajero, más individual y experimental. “Las decisiones de viaje dejaron de responder a patrones convencionales y comenzaron a reflejar quiénes somos y qué queremos sentir”, señalaron desde la compañía. El astrólogo y escritor Joe Fernández, que participó en el informe, analizó cómo las características de cada signo se reflejan en la manera de viajar. Según su mirada, Aries tiende a elegir destinos espontáneos y llenos de actividad, mientras que Virgo prefiere itinerarios planificados al detalle. Leo busca experiencias impactantes y sociables, y Piscis opta por lugares tranquilos, con contacto con la naturaleza y espacios para la introspección. Tauro busca viajes cómodos y placenteros, donde pueda disfrutar de buena comida y descanso. Géminis prefiere itinerarios con muchas paradas y actividades que mantengan el interés durante todo el recorrido. Cáncer se inclina por lugares con valor afectivo o familiar, donde pueda conectar con recuerdos. Capricornio planifica todo el viaje, cuida los gastos y prioriza la eficiencia. Acuario, en cambio, se deja llevar por la curiosidad y suele elegir destinos poco convencionales, a menudo sin una ruta definida y breves. “Viajar también es una forma de conocerse. La astrología ofrece un mapa simbólico que permite identificar qué experiencias se alinean mejor con la energía y el momento personal de cada viajero”, sostuvo Fernández. El estudio proyecta que las vacaciones de 2026 estarán marcadas por la personalización y el bienestar, dos ejes que ya comienzan a influir en la estrategia de las empresas del sector. Los analistas anticipan que los viajeros dejarán atrás los circuitos tradicionales para elegir experiencias más introspectivas, sostenibles y con conexión personal. La tendencia abarca desde retiros de descanso y escapadas orientadas al autocuidado hasta estadías prolongadas en entornos naturales, con foco en el equilibrio y la desconexión.