El mercado automotor en Argentina tiene un flujo de movimiento constante y la variación de los precios se refleja en las unidades más económicas. De tal modo, se conoció el ranking de los vehículos cero kilómetro más baratos.

En tanto, entre los autos 0KM más baratos se destacan modelos SUV, sedán y estilo sport. De tal modo, el que tiene el menor precio es el Renault Kwid, cotizado en $ 25.610.000, mientras que el Citröen Basalt, que es el de mayor valor, se ubicó en $ 31.170.000.

Cuánto salen los modelos de autos 0KM más baratos en noviembre

Dentro del mercado automotor, los vehículos cero kilómetro parten de un valor de $25.000.000. Asimismo, el más caro de la línea accesible está en $31.000.000.

Los autos 0KM más económicos en noviembre de 2025

Renault Kwid : $ 25.610.000

Fiat Mobi : $ 26.213.000

JMEV Easy : $ 27.499.500

Hyundai HB20 : $ 27.600.000

Fiat Argo : $ 29.293.000

Chevrolet Onix : $ 29.401.900

Fiat Cronos : $ 29.945.000

Citroën C3 : $ 30.300.000

Peugeot 208 : $ 30.580.000

Citroën Basalt: $ 31.170.000

Uno por uno: los autos 0KM más vendidos en octubre

La Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina (ACARA) compartió un informe en el que detalló cómo fue la venta de vehículos cero kilómetro durante el mes de octubre.

En este aspecto, se registraron 51.982 autos patentados, lo que representó un retroceso del 7,6% respecto del mes de septiembre de este mismo año. Sin embargo, en la comparación con el mismo período, pero de 2024, el alza es del 16,9%.

Asimismo, en 2025 ya fueron patentadas 552.484 unidades, lo que grafica un 55.1% más que en el año 2024.

Por su parte, Toyota se encuentra en lo más alto del ranking con 89.203 autos registrados. El ranking lo completan Volkswagen, con 85.768 vehículos patentados, y Fiat con 68.847.

En tanto, el modelo Yaris de Toyota es el auto más vendido en el acumulado anual con 28.286 unidades, seguido por el Fiat Cronos, que registró 27.866 ventas, y el Peugeot 208, con 26.887 unidades patentadas.

Los autos más vendidos en octubre de 2025